Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

У Таїланді помер російський репер, не приходячи до тями

Олена Кюпелі
4 квітня 2025, 22:36
544
Паша Технік помер у Таїланді через поліорганну недостатність.
Від чого помер Паша Тех
Від чого помер Паша Технік / Фото Instagram/techniquepashalive

Коротко:

  • Що трапилося з репером Пашею Техніком
  • Від чого він помер

Російський скандальний репер Паша Технік (справжнє ім'я - Павло Івлєв), який перебував у лікарні в Таїланді у важкому стані, помер.

Про це повідомила низка російських пропагандистських телеграм-каналів. "Помер репер Паша Технік, йому було 40 років. Після отруєння забороненою речовиною в Таїланді Паша впав у кому, з якої так і не вийшов. Кілька годин тому його стан різко погіршився, медики запропонували близьким відключити від апарату ЕКМО і констатувати смерть", - пише канал "Дневники знаменитостей".

відео дня

Пізніше з'явилася інформація про те, що причиною смерті Паші Техніка, за даними пропагандистського SHOT, став септичний шок. Він розвинувся на тлі важкої бактеріальної пневмонії.

Паша Технік помер
Помер Паша Технік / Фото Instagram/ techniquepashalive

"Останніми днями у Техніка також розвинулася поліорганна недостатність, почали відмовляти органи, зокрема печінка і нирки. Шанси вибратися, за словами лікарів, у такому стані були мінімальними. Медики ввели Пашу в штучну кому і давали йому максимальні дози вазопресорів та антибіотиків, а також під'єднали до апарату ЕКМО, тому що легені теж уже перестали функціонувати. У результаті сепсис перейшов у септичний шок, що призвело до смерті", - пишуть російські канали.

Паша Технік помер
Помер Паша Технік / Фото Instagram/ techniquepashalive

Напередодні, репера Пашу Техніка госпіталізували на Пхукеті з діагнозом "отруєння забороненими речовинами", після чого у нього розвинулася пневмонія. Виявилося, що наркотики послабили його імунітет, який і так був підірваний тривалим вживанням, і спровокували розвиток інфекції. Також не виключали те, що пневмонія виникла через аспірацію блювотними масами.

Паша Технік помер
Помер Паша Технік / Фото Instagram/ techniquepashalive

"Нирки відмовляють, печінка, легені летять. Відмова всіх внутрішніх органів. Якби не така складна реанімація з купою всього, він би просто помер одразу, як звичайний наркоман у під'їзді", - заявив нарколог Василь Шуров.

Про смерть музиканта повідомила його колишня дружина Єва Карицька.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У чотирьох місцях - пожежі: після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА

У чотирьох місцях - пожежі: після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА

00:00Україна
РФ намагається виторгувати у Заходу заморожені активи: Зеленський розповів

РФ намагається виторгувати у Заходу заморожені активи: Зеленський розповів

22:52Політика
"Це просто нелюди": Зеленський зробив емоційну заяву на тлі атак РФ

"Це просто нелюди": Зеленський зробив емоційну заяву на тлі атак РФ

22:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

Гороскоп на завтра 5 квітня: Близнюкам - хороша звістка, Водоліям - цікавий вечір

Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить

Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

Вільям найняв адвокатів із розлучення: принц ухвалив шокуюче рішення для палацу

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

Налетять хуртовини і вдарять заморозки: які області накриє зимова погода

Хитра перевірка IQ: знайдіть помилку в головоломці за 6 секунд

Хитра перевірка IQ: знайдіть помилку в головоломці за 6 секунд

Останні новини

00:00

У чотирьох місцях - пожежі: після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА

04 квітня, п'ятниця
23:40

Інструктор назвав ключову причину провалу на іспиті з водіння

23:39

Не яйця: ціни на важливий продукт злетіли перед Великоднем

23:06

Емінему народили онука: усі подробиці

22:52

РФ намагається виторгувати у Заходу заморожені активи: Зеленський розповів

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
22:52

Обстріл армією РФ Кривого Рогу: глави МЗС Чехії та Литви шоковані ударом

22:36

У Таїланді помер російський репер, не приходячи до тями

22:22

Найкращий засіб без хімії: як відлякати павуків і жуків у домашніх умовах

22:12

Українці стримують у Курській області 64 тисячі росіян - Зеленський

Реклама
22:06

"Це просто нелюди": Зеленський зробив емоційну заяву на тлі атак РФФото

21:31

Дружина Буданова таємно вилітала до США на лікування після отруєння - ЗМІ

21:29

У Польщі захотіли отримати одеський порт

20:29

"Просто по вулиці": Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому РогуФото

20:18

Банкомати ПриватБанку не повертають картки: люди розлючені

19:54

Пугачова і Галкін прийшли на виставу і здивували своєю поведінкою - деталі

19:41

У Туреччині загинула Міс Європа: тікала від поліціїВідео

19:40

Німеччина таємно фінансує аналог Starlink для України - ЗМІ

19:35

РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: поранено понад 50 осіб, загинули дітиФото

19:33

Мороз, сніг та ожеледиця: синоптики назвали регіони, на які налетить шторм

19:14

Усик – Дюбуа: відомо, коли планують провести бій

Реклама
19:00

Трамп зробив ставку на хаос і крах цивілізаціїПогляд

18:59

"Ми чули, як мама кликала доньку": удар БПЛА по Харкову забрав життя усієї сім'їФотоВідео

18:49

Ціна "тане на очах": в Україні різко дешевшає один із основних овочів

18:22

"Не їсть і не спить": дружина Джастіна Бібера закликала молитися за його здоров'я

18:08

"Це вже соромно": Анастасія Цимбалару вразила своїм зізнанням

17:58

VARUS здобув престижну нагороду BIG TRADE-MARKETING AWARD 2025 за кейс "Тапай сюди" новини компанії

17:46

Ціна летить у прірву: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

17:41

У США вже зрозуміли, що РФ не прагне миру - Єрмак

17:40

Долар пішов у круте піке: НБУ обвалив курс до найнижчого рівня за пів року

17:39

Контракт 18-24 набирає обертів: як готують новобранців

17:38

Ще у 2022 році: Олег Винник вийшов на зв'язок і приголомшив своїм рішенням

17:27

РФ може піти в новий наступ: у Трампа зробили важливу заяву

16:41

Прийдуть біди та неприємності: що не можна робити 5 квітня, прикмети

16:41

Будуть цвісти все літо на заздрість сусідам: як правильно обрізати троянди

16:39

Зеленський і Путін готові укласти угоду: Трамп заінтригував заявою

16:25

Простіше, ніж здається: як прибрати зайву сіль із супу

16:22

Якщо РФ тягнутиме час, то Трамп припинить переговори з Москвою - Рубіо

15:46

У ЄС бояться додаткових проблем через членство України: в ВРУ пояснили чому

15:30

Навіщо 5 квітня провітрювати дім: яке свято і день ангела

15:28

Жінки у трьох регіонах України зможуть отримати фінансову допомогу: хто у списку

Реклама
15:16

Які 4 рослини потрібно обрізати у квітні: до літа будуть бурхливо цвісти

15:10

Кубок України з футболу перезавантажується: усі подробиці

14:35

Введення іноземних військ в Україну: ЗМІ дізналися про важливі переговори в Києві

14:35

Хто багатий: тільки найкмітливіші знайдуть багатія за 5 секунд

14:23

Чи відбудеться великоднє перемир'я: на яку хитрість може піти РФ

14:19

Чи зростуть тарифи на комунальні послуги: у Міненерго чітко відповіли

13:51

Сніг, штормовий вітер і заморозки: скільки протримається похолодання в Україні

13:40

Жорсткий удар по Трампу: Китай запроваджує додаткові мита для США

13:34

Деяким пенсіонерам можуть заблокувати картки: у чому причина

13:31

"Сила стримування": посол про ймовірність введення іноземних військ в Україну

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти