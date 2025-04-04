У Таїланді помер російський репер, не приходячи до тями

Коротко:
- Що трапилося з репером Пашею Техніком
- Від чого він помер
Російський скандальний репер Паша Технік (справжнє ім'я - Павло Івлєв), який перебував у лікарні в Таїланді у важкому стані, помер.
Про це повідомила низка російських пропагандистських телеграм-каналів. "Помер репер Паша Технік, йому було 40 років. Після отруєння забороненою речовиною в Таїланді Паша впав у кому, з якої так і не вийшов. Кілька годин тому його стан різко погіршився, медики запропонували близьким відключити від апарату ЕКМО і констатувати смерть", - пише канал "Дневники знаменитостей".
Пізніше з'явилася інформація про те, що причиною смерті Паші Техніка, за даними пропагандистського SHOT, став септичний шок. Він розвинувся на тлі важкої бактеріальної пневмонії.
"Останніми днями у Техніка також розвинулася поліорганна недостатність, почали відмовляти органи, зокрема печінка і нирки. Шанси вибратися, за словами лікарів, у такому стані були мінімальними. Медики ввели Пашу в штучну кому і давали йому максимальні дози вазопресорів та антибіотиків, а також під'єднали до апарату ЕКМО, тому що легені теж уже перестали функціонувати. У результаті сепсис перейшов у септичний шок, що призвело до смерті", - пишуть російські канали.
Напередодні, репера Пашу Техніка госпіталізували на Пхукеті з діагнозом "отруєння забороненими речовинами", після чого у нього розвинулася пневмонія. Виявилося, що наркотики послабили його імунітет, який і так був підірваний тривалим вживанням, і спровокували розвиток інфекції. Також не виключали те, що пневмонія виникла через аспірацію блювотними масами.
"Нирки відмовляють, печінка, легені летять. Відмова всіх внутрішніх органів. Якби не така складна реанімація з купою всього, він би просто помер одразу, як звичайний наркоман у під'їзді", - заявив нарколог Василь Шуров.
Про смерть музиканта повідомила його колишня дружина Єва Карицька.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.
Нагадаємо, 8 червня 2020 року російський актор Михайло Єфремов у стані алкогольного сп'яніння врізався в авто росіянина Сергія Захарова. У результаті Захаров помер від отриманих у ДТП травм.
Вас також може зацікавити:
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред