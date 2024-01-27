Репера Моргенштерна не пустили в ОАЕ: що сталося

Артист навіть написав звернення до влади.

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Репер Моргенштерн просить вибачення у росіян / Колаж Главред, фото Instagram/morgen_shtern

Російський епатажний співак і репер Моргенштерн, який засудив військовий напад Росії на Україну, а пізніше вирішив перевзутися, став персоною нон-грата в ОАЕ.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, Моргенштерну не вдалося в'їхати в країну, оскільки в нього закінчилася віза. "У мене немає там резидентства, я заїжджав як турист. І коли в мене скінчилися дні, мені потрібно було продовжувати візу і мені відмовили як туристу", - розповів артист.

На думку Моргенштерна, виною відмови йому у в'їзді також стало його інтерв'ю Собчак. Репер вважає, що показавши своє розкішне життя, він нарвався на заздрість.

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Моргенштерн також записав відеозвернення до влади ОАЕ, щоб з'ясовувати причини, через які він не може в'їхати в країну або навіть опинитися в місцевому аеропорту під час пересадки.

"Я вже відкрив кілька бізнесів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зокрема, моя компанія працює на державних заходах, приносить користь країні, я інвестую в нерухомість, плачу податки. Тому що я дійсно закоханий у вашу країну. Свобода, справедливість і безпека, яких я не бачив ніде. І я відмовляюся вірити в причини, які мені називають наближені до влади люди", - сказав на камеру співак.

Нагадаємо, раніше Моргенштерн, який не підтримав військовий напад Росії на Україну, вирішив перевзутися і проситься назад на свою російську терористичну батьківщину. Артист вирішив підкорити Америку, але щось пішло не так. Зокрема, він домовився про спільну роботу з Rich The Kid, популярним виконавцем із Нью-Йорка.

Нагадаємо, раніше Моргенштерн офіційно підтвердив свій роман з українською моделлю та акторкою Лізою Василенко. Уперше пару помітили разом у Дубаї на відпочинку в травні цього року. Тепер пара на своїх сторінках в Instagram виклала серію спільних фото, знятих папараці, - поцілунки, обійми, прогулянки та посмішки.

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