На зло Пугачовій: Кіркоров показово закрутив роман із відомою співачкою

Путініст вирішив помститися за приниження стосунками зі скандальною зіркою.

Філіп Кіркоров у стосунках зі скандальною артисткою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Кіркоров закрутив роман зі скандальною співачкою

Ким є нова обраниця путініста

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримав терористичний напад РФ на Україну, вирішив помститися за приниження колишній дружині Аллі Пугачовій. Артист демонстративно вийшов у світ зі скандальною співачкою Ольгою Бузовою і натякнув на романтичні стосунки. Про це повідомляють росЗМІ.

Кіркоров з'явився на концерті Діми Білана в Москві разом із Бузовою і шокував публіку поцілунком з артисткою. Пізніше пара виклала закулісні відео з одного із заходів, де вони не приховували своєї симпатії. На камеру потрапили обійми, а співак обсипав Ольгу компліментами.

Філіп Кіркоров і Ольга Бузова показалися разом на публіці / Скрін з відео: instagram.com, Філіп Кіркоров

Після цього Кіркоров вирішив зайти далі і дав Бузовій неоднозначну пораду.

"Ходи гола по квартирі! Знаєш, як у пісні, хочу, щоб ти ходила гола поруч", - несподівано заявив Філіп.

Артист не зупинився і провокаційно підписав відео з Бузовою у своєму Instagram.

"У нас, звичайно, з Олею і кармічний, і фізичний, і панічний, і який завгодно зв'язок!", - написав Кіркоров.

Пізніше стосунки з Кіркоровим прокоментувала і сама Бузова. Вона розповіла, що на концерті Білана вони просто спілкувалися, а що відбувалося далі залишається їхньою особистою справою.

"Але що знято - те знято. Наше особисте спілкування - це наше особисте спілкування. Просто воно було зафіксоване. Що ми робимо наодинці, вам краще не знати", - заявила скандальна співачка.

Бузова прокоментувала стосунки з Кіркоровим / Скрін з відео: instagram.com, Філіп Кіркоров

Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю співачка Алла Пугачова назвала свій шлюб з Філіпом Кіркоровим фіктивним, що сильно вразливо зачепило гордість співака і довело його до сліз.

Раніше Главред повідомляв, що Філіпа Кіркорова не запросили на пропагандистське шоу "Інтербачення". Приниження головного співака терористичної РФ, який довгий час був ментором для представників Росії на "Євробаченні", пояснили його неконкурентоспроможністю порівняно з Шаманом.

Також Філіп Кіркоров зробив скандальну заяву про своїх дітей, яких він забрав із Дубая до Москви. За словами путініста, його діти не особливо старанні в навчанні, тому він не має наміру наймати їм репетиторів.

Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

