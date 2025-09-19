Рус
"Боже борони": Кіркоров поскаржився на дітей, яких забрав із Дубая

Христина Трохимчук
19 вересня 2025, 10:17
Діти путініста Філіпа Кіркорова пішли до школи і показали батькові характер.
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - діти Кіркорова навчаються в РФ / колаж: Главред, фото: Філіп Кіркоров

Ви дізнаєтеся:

  • Діти Філіпа Кіркорова пішли в російську школу
  • Які труднощі почалися у співака після початку перехідного віку у дітей

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримав терористичне вторгнення РФ в Україну, поскаржився на труднощі виховання дітей-підлітків. Про це він розповів в інтерв'ю росЗМІ.

Нещодавно артист ухвалив рішення перевести своїх дітей із приватної школи в Дубаї до московського навчального закладу. За його словами, турбота про двох школярів виявилася для нього куди складнішою, ніж він очікував. Першого вересня Кіркоров особисто відвів дітей на шкільну лінійку.

"Раніше це робив мій тато. Тепер Бедроса з нами немає, дітей я повів до школи. Тепер я в сім'ї за старшого", - каже артист.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров із сином на святкуванні Дня народження / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Співак зізнався, що перехідний вік зробив виховання дітей ще більш непростим. Підлітки більше захоплені своїми хобі, ніж навчанням. Незважаючи на непросту шкільну програму, Кіркоров не прагне допомагати дітям з уроками, заявляючи, що привчає їх до самостійності.

"Уроки вони роблять самі, я в цьому не помічник. Зараз відкриваєш математику п'ятого-шостого класу і думаєш: "Боже, борони", я там нічого не розумію. Як я здобув золоту медаль у школі, досі не знаю. Я просто зубрив. Вивчив усі питання і білети, викарбував і став золотим медалістом. Зараз я дивлюся на всі ці математичні формули і не розумію, як це все в голові в 13-річних дітей вміщується. І взагалі навіщо все це треба!", - обурився путініст.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров із донькою - навчання в школі / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Артист також додав, що його діти не вирізняються особливою старанністю в навчанні, тому він не бачить сенсу наймати їм репетиторів.

"Репетиторів у дітей немає, у них у школі до 6 вечора є додаткові заняття. Онлайн-репетитори теж не особливо ефективні, як показала практика. Коли діти займалися вдома, постійно відволікалися на телефони. Коли немає візуального зв'язку з викладачем, толку від таких занять мало", - поскаржився Кіркоров.

Раніше Главред повідомляв, що російський співак Філіп Кіркоров згадав у своєму інтерв'ю про колишню дружину співачку Аллу Пугачову. Він заявив, що пісні Примадонни необхідно включити в шкільну програму, адже вони є високим мистецтвом.

Також Філіп Кіркоров відверто заговорив про свої проблеми зі здоров'ям. Співак отримав важку травму впавши зі сцени і почав кульгати. Артист поділився висновком лікарів щодо стану його коліна та пояснив, чому це сталося.

Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

