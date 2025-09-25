Рус
Олена Зеленська гнівно висловилася про відому співачку - що сталося

Еліна Чигис
25 вересня 2025, 12:42
1728
Олена Зеленська розповіла про свою неприязнь.
Олена Зеленська
Олена Зеленська про Анну Нетребко / колаж: Главред, фото: t.me, Олена Зеленська

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Зеленська висловилася про виступ Нетребко в Лондоні
  • Як вона поставилася до ситуації

Перша леді України Олена Зеленська висловила думку про виступ російської співачки Анни Нетребко в Лондоні на сцені Королівської опери.

В інтерв'ю The Times Зеленська підкреслила, що багато хто був проти такого рішення.

відео дня

"Я була неприємно вражена, коли Анну Нетребко знову було запрошено виступити в Королівському оперному театрі. Я знаю, що багато представників культурної та мистецької еліти, а також політики виступали проти цього рішення. Але це все одно сталося", - сказала перша леді.

Анна Нетребко
Анна Нетребко / фото: instagram.com, Анна Нетребко

Олена Зеленська наголосила, що війна йде не тільки на фронті, а й у культурній сфері.

"Країна може втратити вплив в одному місці, але набути багато чого через спорт, дипломатію, навіть кухню. Коли люди бачать чудовий виступ і чують прекрасний голос, вони думають: "Вау, можливо, країна, яка виховала такого співака, не така вже й погана", - зазначила вона.

Олена Зеленська вміє триматися
Олена Зеленська вміє триматися / фото: t.me, Олена Зеленська

Також у Зеленської запитали, чи не вважає вона рішення Королівської опери зрадою через виступ російської співачки.

"Вони зробили це з принципу. Але ми не можемо ображатися, якщо не всі встають поруч із нами, взявшись за руки", - відповіла перша леді.

Виступ Анни Нетребко на сцені Королівської опери

Співачку Анну Нетребко запросили відкрити оперний сезон 2025-2026 у постановці Tosca Джакомо Пуччіні, що викликало хвилю критики і протестів. Активісти виступали за скасування її участі. Також посол України у Великій Британії Валерій Залужний був проти її появи на сцені.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Олена Зеленська - останні новини по темі

Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

Про персону: Олена Зеленська

Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

шоу-бізнес Олена Зеленська новини шоу бізнесу
