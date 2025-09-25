Мінус 20 кілограмів: Діана Зіброва схудла до невпізнання і розкрила секрет

Діана Зіброва поділилася своїм секретом стрункості.

Діана Зіброва - спосіб життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Павло Зібров

Діана Зіброва схудла

Як їй це вдалося

Дочка українського відомого співака Павла Зіброва - Діана Зіброва - скинула 20 кілограмів.

В інтерв'ю TabloID Діана уточнила, що займається пілатесом для тонусу, а також змінила свій підхід до харчування.

"Я була в різній формі і завжди любила себе. Головне - це здоров'я і ваше самопочуття. За це літо я схудла на 20 кілограмів: спочатку через стрес, а потім - усвідомлено, завдяки харчуванню та руху", - сказала Зіброва.

Діана Зіброва з батьком / фото: instagram.com, Павло Зібров

Також вона поділилася своєю особистою формулою:

тарілка з великою кількістю зелені + білки + корисні жири (вуглеводів небагато);

розрізняти голод і спрагу;

плавання, швидка ходьба;

масаж сухою щіткою, контрастний душ, ендосфера/стратосфера;

щоденне зволоження тіла.

Діана Зіброва / фото: instagram.com, Діана Зіброва

"Тепер результат підтримую і додаю тренування з пілатесу для тонусу", - зазначила Діана.

Павло Зібров / інфографіка: Главред

Про персону: Павло Зібров Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

