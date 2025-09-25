Мінус 20 кілограмів: Діана Зіброва схудла до невпізнання і розкрила секрет

Коротко:
- Діана Зіброва схудла
- Як їй це вдалося
Дочка українського відомого співака Павла Зіброва - Діана Зіброва - скинула 20 кілограмів.
В інтерв'ю TabloID Діана уточнила, що займається пілатесом для тонусу, а також змінила свій підхід до харчування.
"Я була в різній формі і завжди любила себе. Головне - це здоров'я і ваше самопочуття. За це літо я схудла на 20 кілограмів: спочатку через стрес, а потім - усвідомлено, завдяки харчуванню та руху", - сказала Зіброва.
Також вона поділилася своєю особистою формулою:
- тарілка з великою кількістю зелені + білки + корисні жири (вуглеводів небагато);
- розрізняти голод і спрагу;
- плавання, швидка ходьба;
- масаж сухою щіткою, контрастний душ, ендосфера/стратосфера;
- щоденне зволоження тіла.
"Тепер результат підтримую і додаю тренування з пілатесу для тонусу", - зазначила Діана.
Павло Зібров - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Павло Зібров розповів кумедну історію про те, як оновлював дані в ТЦК. Як розповів артист, його викликали в територіальний центр комплектування для уточнення даних того дня, коли він з оркестром знімав кліп на оновлену пісню.
А також Алла Кудлай розповіла, чому вонатак прив'язана до Павла Зіброва. Популярна артистка зізналася, що має до колеги ніжні почуття. Вони багато років знайомі, часто виступали дуетом і між ними безумовно є особливий зв'язок.
Про персону: Павло Зібров
Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.
