"Українці, ви невдячний народ": Олег Винник розлютив фанатів своїм відео

Христина Трохимчук
25 вересня 2025, 12:39
241
Олег Винник заспівав свій головний хіт та розлютив прихильників.
Олег Винник
Олег Винник оскандалився виконанням головного хіта / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Олег Винник нарвався на критику від українців
  • Який скандальний вчинок зробив співак

Український співак Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав до Німеччини, порушив свою обіцянку не співати російською. Скандальне відео він опублікував у своєму TikTok.

Після початку повномасштабного вторгнення Олег Винник зробив гучну заяву, що не буде виконувати свої російськомовні хіти, адже для нього це відчувається ніби "обблювати себе". Нещодавно він спробував перекласти свою пісню "Наречена" з російської на німецьку, проте це викликало невдоволення українців. Коментатори вважали, що було б доцільніше перекладати свої пісні саме українською мовою.

відео дня
Олег Винник
Олег Винник перекладає свої російськомовні хіти / фото: ua.depositphotos.com

Олег Винник своєрідно відреагував на критику його перекладацьких спроб — співак запостив у TikTok відео, де прогулюється парком та співає свій найвідоміший хіт "Ніно" російською мовою. Під відео Винник залишив послання для своєї дружини Таюне (Таїсії Сватко).

"Кожен крок — легший, коли поруч є та, що тримає тебе серцем. Ідемо обоє, а Таюне ще й знімає. І в цій простій миті — любов, тепло і справжнє життя", — написав Олег.

Олег Винник
Олег Винник записав відео російською / Скрін з відео: tiktok.com, Олег Винник

Фанати у коментарях неоднозначно відреагували на розворот співака до російськомовних пісень. Поки деякі дякували Олегу Виннику за ностальгію та виконання улюбленої пісні, інші розкритикували його та нагадали про обіцянку більше не співати російською. Що цікаво, Олег Винник уподобав неоднозначний коментар на свій захист, де прихильниця російською назвала українців "невдячним народом".

Олег Винник
Олега Винника розкритикували за пісню російською / фото: tiktok.com, Олег Винник
Олег Винник
Фанати Олега Винника чекали на українську версію пісні / фото: tiktok.com, Олег Винник
Олег Винник
Олег Винник лайкнув неоднозначний коментар про українців / фото: tiktok.com, Олег Винник
@olegg.vynnyk.original Кожен крок — легший, коли поруч є та, що тримає тебе серцем. Ідемо обоє, а Таюне ще й знімає. І в цій простій миті — любов, тепло і справжнє життя. #ОлегВинник#Нино#любов#щастя♬ Originalton - Olegg Vynnyk

Що Олег Винник говорив про війну РФ з Україною

Український співак Олег Винник залишив країну 26 лютого 2022 року, виїхавши на лікування до Німеччини, де прожив понад 25 років. Артист пояснював свій від’їзд проблемами зі здоров’ям та заявляв, що не має українського паспорта. Тривалий час він взагалі не коментував війну, однак згодом висловив підтримку ЗСУ та повідомив, що більше не виконуватиме свої хіти російською мовою.

Олег Винник
Олег Винник / інфографіка: Главред

Водночас колишній продюсер Винника Олександр Горбенко стверджував, що співак не виїхав офіційно, а фактично втік з України, сховавшись між сидіннями автомобіля, і при цьому не мав жодних серйозних проблем зі здоров’ям.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Олег Винник викликав на себе шквал критики сумнівним рішенням. Співак переклав свою пісню "Наречена" та заспівав її німецькою мовою. Шанувальники розкритикували його вибір та зазначили, що більш актуальним був би переклад українською.

Також український відомий продюсер Сергій Перман розповів, чого боявся співак Олег Винник після виїзду з України до Німеччини. Він розповів, що артист ходив усюди з охороною та вважав, що на нього полюють чеченці, а також пояснив причину таких суджень.

Про персону: Олег Винник

Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

скандал Олег Винник новини шоу бізнесу
