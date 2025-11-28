Рус
  Stars

"Покинь Тараса": учасниця "Холостяка" розкрила, чому дівчата йдуть від Цимбалюка

Христина Трохимчук
28 листопада 2025, 11:50
Чому учасниці "Холостяка" більше не хочуть брати участь у шоу.
Холостяк 14 - чому учасниці покидають шоу
Холостяк 14 - чому учасниці покидають шоу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, Надія Авараменко

Ви дізнаєтеся:

  • Надія Авраменко дала інтерв'ю
  • Чому учасниці "Холостяка" добровільно залишають проект

Учасниця "Холостяка-14" Надія Авраменко в інтерв'ю РБК-Україна розкрила, чому дівчата більше не хочуть боротися за серце актора Тараса Цимбалюка. Глядачі шоу вже назвали це явище челенджем "Кинь Тараса".

З початку 14 сезону "Холостяка" проєкт за власним бажанням покинули вже чотири учасниці. Першою "покинути Тараса" вирішила Наталя з ДСНС ще до першої церемонії троянд. Наступною шоу зі скандалом покинула "Міс Україна 2023" Софія Шамія. Діана Зотова пізніше заявила, що сама прийняла рішення піти через почуття до колишнього хлопця, хоча на проєкті це показали як рішення Холостяка. Останньою з шоу пішла Юлія Коренюк, пояснивши це тривалою розлукою із сином.

Покинь Тараса
"Кинь Тараса" почала учасниця Наталія / скрін із соцмереж
Тарас Цимбалюк
Дівчата покидають Тараса Цимбалюка / скрін із соцмереж
Холостяк
Холостяк покидають учасниці / скрін із соцмереж

Глядачі не могли не помітити тривожну тенденцію і почали жартувати, що проєкт час перейменувати на "Покинь Тараса". Надія Авраменко, яка пішла в четвертому випуску, розповіла, що дівчата ухвалювали такі рішення, виходячи зі свого ментального стану.

"Це ж усе моральний стан, комусь важко і вони обирають піти. Я не засуджую, тому що комусь даються зйомки складніше і все", - пояснила вона.

Надія Авраменко
Надія Авраменко на побаченні з Тарасом Цимбалюком / фото: instagram.com, Надія Авраменко

Надія зазначила, що умови проживання на проекті були непоганими, але напружені зйомки могли позначитися на учасницях. При цьому вона не вважає, що монтаж сильно спотворив реальну картину.

"Якби вони читали договір, який підписували, то там все детально розписано. Зі свого боку і з того, що я бачила - не можу сказати щось погане щодо монтажу... Просто було багато зйомок, було десь моментами трошки складніше. Але ми знали, куди йдемо. Нас попереджали про зйомки, загалом не можу сказати, що в нас були погані умови", - висловилася Авраменко.

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

