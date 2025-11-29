"Немов залицяльник": Тіна Кароль показалася із сином у спокусливому вбранні

Ви дізнаєтеся:
- Тіна Кароль відповіла на запитання шанувальників
- Співачка показала нове фото із сином
Українська співачка Тіна Кароль вирішила відповісти на запитання своїх шанувальників в Instagram. Артистка поділилася особистим і навіть показала свого змужнілого сина Веніаміна під час рідкісної зустрічі.
Як відомо, Веніамін Огір зараз живе і навчається в британському навчальному закладі Repton Preparatory School за напрямами економіка, політологія та бізнес. У листопаді відбулося рідкісне возз'єднання сім'ї - під час зустрічі Тіна зробила фотографію з сином, що подорослішав, у дзеркалі свого будинку.
Кароль продемонструвала свою спокусливу фігуру в обтислому сірому костюмі. Волосся зірка зібрала в тугий пучок. Під час селфі Тіна ніжно тримала сина за руку і посміхалася, дивлячись на них обох на екрані телефону. Змужнілий Веніамін був у зручному домашньому образі - чорній футболці та сірих штанях.
Шанувальники із захопленням відреагували на нові світлини зіркового сімейства.
"Вау! Немов не син, а залицяльник!"
"Вау, ну прямо дуже на батька схожий!"
"Дуже на вас схожий. Бусі наші"
Співачка також зазначила, що син є її мотивацією не опускати руки в складних ситуаціях, адже їй треба забезпечити майбутнє дитині та утримувати великий колектив.
"Тримає відповідальність за те, що треба заробляти на хліб. Я все ж таки мама і дбаю про сина. Тому не маю права на слабкість, хоча дуже хочеться", - сказала вона.
Про персону: Тіна Кароль
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
