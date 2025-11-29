Рус
"Немов залицяльник": Тіна Кароль показалася із сином у спокусливому вбранні

Христина Трохимчук
29 листопада 2025, 11:56
47
Співачка Тіна Кароль показала рідкісну зустріч із єдиною дитиною.
Тіна Кароль із сином Веніаміном
Тіна Кароль із сином Веніаміном / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Ви дізнаєтеся:

  • Тіна Кароль відповіла на запитання шанувальників
  • Співачка показала нове фото із сином

Українська співачка Тіна Кароль вирішила відповісти на запитання своїх шанувальників в Instagram. Артистка поділилася особистим і навіть показала свого змужнілого сина Веніаміна під час рідкісної зустрічі.

Як відомо, Веніамін Огір зараз живе і навчається в британському навчальному закладі Repton Preparatory School за напрямами економіка, політологія та бізнес. У листопаді відбулося рідкісне возз'єднання сім'ї - під час зустрічі Тіна зробила фотографію з сином, що подорослішав, у дзеркалі свого будинку.

відео дня
Тина Кароль
Тіна Кароль і Веніамін Огір / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Кароль продемонструвала свою спокусливу фігуру в обтислому сірому костюмі. Волосся зірка зібрала в тугий пучок. Під час селфі Тіна ніжно тримала сина за руку і посміхалася, дивлячись на них обох на екрані телефону. Змужнілий Веніамін був у зручному домашньому образі - чорній футболці та сірих штанях.

Шанувальники із захопленням відреагували на нові світлини зіркового сімейства.

"Вау! Немов не син, а залицяльник!"

"Вау, ну прямо дуже на батька схожий!"

"Дуже на вас схожий. Бусі наші"

Тіна Кароль, Веніамін Огір
Тіна Кароль показала сина / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Співачка також зазначила, що син є її мотивацією не опускати руки в складних ситуаціях, адже їй треба забезпечити майбутнє дитині та утримувати великий колектив.

"Тримає відповідальність за те, що треба заробляти на хліб. Я все ж таки мама і дбаю про сина. Тому не маю права на слабкість, хоча дуже хочеться", - сказала вона.

Інфографіка, Кароль
Тіна Кароль / Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що в ніч на 29 листопада країна-терорист Росія активно атакувала Україну дронами, а вранці завдала потужного удару по Києву. Українські зірки емоційно відреагували на обстріл столиці - Главред розповів, як вони пережили цю страшну ніч.

Також російський співак Григорій Лепс поскаржився на своїх дітей. Молодші діти артиста, 18-річна Ніколь та 15-річний Іван, з комфортом проживають у Європі разом із матір'ю Анною Шапликовою. Путініст у розпачі, адже йому не вдається вкласти в голови дітям тези російської пропаганди.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тіна Кароль

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тіна Кароль новини шоу бізнесу
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
20:26

Такої кави ви точно не куштували: що додати, щоб смак став неперевершеним

20:04

Гігантська отруйна хмара: у РФ ймовірний запуск МБР закінчився катастрофоюВідео

19:29

Українців закликали бути вкрай обережними: у регіонах попереджають про шторм

