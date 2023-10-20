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"Надто довго мовчав": Нагієв виступив проти влади Росії і звернувся до молоді

Юрій Берендій
20 жовтня 2023, 15:36 оновлено 20 жовтня, 15:43
Дмитро Нагієв в останньому інтерв'ю закликав молоде покоління росіян піти "іншим шляхом". Він також висловив невдоволення політикою Кремля щодо війни.
Нагиев
Нагієв виступив проти влади Росії і звернувся до молоді / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Російський актор Дмитро Нагієв, який періодично виражає своє незгоду з воєнною політикою російського режиму, повідомив, що дуже довго зберігав мовчання і дав пораду майбутнім поколінням росіян. Артист закликав "обрати інший шлях".

При цьому він висловив здивування кривавій політиці, яку реалізує Кремль на сучасному етапі. Про це Нагієв заявив під час інтерв'ю штучному інтелекту.

Варто зауважити, що зараз актор проживає в Москві і продовжує зніматися для російського кінематографу. Однак він призупинив свою участь в проектах, пов'язаних з телебаченням, і також припинив соціальну діяльність.

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"Сьогодні я призупинив своє спілкування у соціальних мережах. Як, зрештою, і в медійному просторі. Для мене це час осмислення. Ми зараз розмовляємо, тому що мені захотілося поговорити, надто довго я мовчав. Але мені не дуже цікаво, що там з ким відбувається", – пояснив росіянин.

Нагієв не розголошував в деталях свою політичну позицію і утримався від відкритого засудження війни та політики російського уряду. Однак він натякнув, що не поділяє поглядів РФ на політичну справедливість. Він висловив надію, що Росія, можливо, змінить свою політику у найближчому майбутньому, і виразив бажання, щоб Росія не була більше загрозою для світу.

"Якби я мав можливість щось сказати майбутньому поколінню, я був би щасливий. Отже, майбутні покоління будуть, на нас все не закінчиться. І я б сказав: "Ми обрали якийсь дивний шлях. Спробуйте вибрати інший. Шлях любові, шлях доброти, шлях щастя", – сказав Нагієв.

Нагадаємо, раніше російський актор Дмитро Назаров, який відкрито виступає проти війни Росії в Україні, несподівано розсекретив іншого російського актора Дмитра Нагієва і видав його позицію щодо України.

Також, ми повідомляли, що шоумен Дмитро Нагієв, який офіційно не засуджує військове вторгнення Росії в Україну, непрямо виступив проти війни. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео на якому постав у жовтій куртці на тлі блакитного неба.

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