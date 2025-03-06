Дружина популярного голлівудського актора вчинила страшний суїцид

Вона раділа онучці й написала, що в її серці багато вдячності.

https://glavred.net/stars/zhena-populyarnogo-gollivudskogo-aktera-sovershila-strashnyy-suicid-10645235.html Посилання скопійоване

Померла колишня дружина голлівудського актора / Колаж Главред, фото Instagram/Pamela Hasselhoff

Коротко:

Який пост напередодні опублікувала вона

Як вона звела рахунки з життям

Акторку і дружину голівудського актора Девіда Гассельгоффа Памелу Бах-Гассельгофф знайдено мертвою у своєму будинку.

За даними таблоїда Page Six, акторка, яку знайшли мертвою у своєму будинку в Лос-Анджелесі після очевидного самогубства, побажала своїм підписникам щасливого Нового року в грудні 2024 року.

відео дня

"Вступаючи у 2025 рік, моє серце сповнене вдячності, особливо за мою дорогоцінну онуку, Лондону", - підписала колишня дружина Девіда Гассельгоффа фотографію себе, що стоїть перед різдвяною ялинкою, а також милі кадри малюка.

Пізніше стало відомо про те, що Памела померла від вогнепального поранення в голову, завданого нею самою, і не залишила передсмертної записки. Їй було 62 роки.

Девід, який був одружений з Памелою з 1989 по 2006 рік, у четвер опублікував у соціальних мережах заяву про те, як "глибоко засмучена" його сім'я через смерть моделі.

"Ми вдячні за прояв любові та підтримки в цей важкий період, але люб'язно просимо про конфіденційність, поки ми сумуємо і переживаємо цей непростий час", - написав він у Facebook.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, у Кривому Розі загинув молодий танцюрист Володимир Піменов через ворожу атаку на місто 22 лютого. Володимир захоплювався українськими народними танцями. Відомо, що 22-річний Піменов встиг узяти участь у зйомках концерту "Дизель шоу" у столичному Палаці "Україна", де виконував роль козака.

Як писав Главред, захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув 30-річний відомий український танцівник і режисер-постановник шоу Володимир Раков.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред