Гризуни: що сталося з парою голлівудських акторів, знайдених мертвими

Першою померла дружина актора, а той, найімовірніше, не зрозумів, що вона мертва.

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Джин Хекмен і його дружина Бетсі Аракава були знайдені мертвими / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Що стало причиною смерті пари

Як вийшло так, що їх обох знайшли мертвими

Експерти встановили причину смерті легендарного голлівудського актора Джина Гекмена та його дружини Бетсі Аракава, яких було знайдено мертвими у своєму будинку в Санта-Фе.

Як пише таблоїд Page Six, шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса заявив на пресконференції в п'ятницю, що Джин Гекмен, імовірно, був наодинці зі своєю покійною дружиною Бетсі Аракавою протягом семи днів, перш ніж він помер.

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Головний судмедексперт Нью-Мексико доктор Гізер Джаррелл заявила, що причиною смерті Гекмена стали гіпертонія та атеросклеротичне серцево-судинне захворювання, але також відзначила "свідоцтва прогресуючої хвороби Альцгеймера" як істотний сприятливий фактор.

З огляду на психічний стан Хекмена, доктор Джаррелл заявив на прес-конференції, що "цілком можливо", що актор не знав про смерть своєї дружини.

Розтин також показав, що в шлунку зірки "В тилу ворога" не було їжі, тобто він не їв останнім часом перед смертю.

Доктор Джарелл зазначив, що причиною смерті Аракави став хантавірусний легеневий синдром (ХЛС), рідкісний вірус, що передається гризунами. Смерть настала природно.

Під час пресконференції посадові особи підтвердили, що виявили ознаки проникнення гризунів на територію, що могло призвести до поширення хантавірусу на Аракаву. Тест Хекмана на вірус виявився негативним.

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Раніше Главред писав про те, що легендарна голлівудська зірка Джин Хекмен і його дружина Бетсі Аракава були знайдені мертвими у своєму будинку в Санта-Фе. Пара, яка була одружена з 1991 року, була знайдена разом зі своїм собакою в середу вранці. Місцеві ЗМІ повідомили, що не підозрюють жодного злочину.

Нагадаємо, у Кривому Розі загинув молодий танцюрист Володимир Піменов через ворожу атаку на місто 22 лютого. Володимир захоплювався українськими народними танцями. Відомо, що 22-річний Піменов встиг узяти участь у зйомках концерту "Дизель шоу" у столичному Палаці "Україна", де виконував роль козака.

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