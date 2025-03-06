Актора-путініста Євгена Миронова екстрено госпіталізовано в РФ

Коротко:
- Путініст скаржився на проблеми зі сном і тиском
- Його госпіталізували через порушення роботи серця
58-річний актор-путініст Євген Миронов понад рік сидить на заспокійливих і снодійному - через емоційне і фізичне перенапруження у нього розвинулися безсоння і тривожні розлади психіки. На тлі цього в артиста почалися проблеми із серцем.
Як повідомляють росЗМІ, Миронова госпіталізували зі скаргами на оніміння рук і різкі стрибки тиску. Лікарі визначили у путініста порушення роботи серця, після чого в екстреному порядку його помістили в стаціонар.
У лікарні фанат "русского мира" перебуває понад тиждень. Його стан стабілізували, призначили антидепресанти і додаткове обстеження серця через проблеми з артеріальним тиском.
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Хто такий Євген Миронов?
Євген Миронов - радянський і російський актор театру і кіно, художній керівник Державного театру Націй з 2006 року; народний артист Російської Федерації (2004). У травні 2022 року відвідав окупований російськими військами Маріуполь і Донецьк, повідомляє Вікіпедія. Внесений до бази "Миротворець" за участь у пропагандистських заходах країни-окупанта.
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