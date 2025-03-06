Актора-путініста Євгена Миронова екстрено госпіталізовано в РФ

Внесений до бази "Миротворець" Миронов раніше скаржився на сильне напруження і проблеми зі сном.

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Євген Миронов загримів у лікарню - що сталося з путіністом / колаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Коротко:

Путініст скаржився на проблеми зі сном і тиском

Його госпіталізували через порушення роботи серця

58-річний актор-путініст Євген Миронов понад рік сидить на заспокійливих і снодійному - через емоційне і фізичне перенапруження у нього розвинулися безсоння і тривожні розлади психіки. На тлі цього в артиста почалися проблеми із серцем.

Як повідомляють росЗМІ, Миронова госпіталізували зі скаргами на оніміння рук і різкі стрибки тиску. Лікарі визначили у путініста порушення роботи серця, після чого в екстреному порядку його помістили в стаціонар.

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У лікарні фанат "русского мира" перебуває понад тиждень. Його стан стабілізували, призначили антидепресанти і додаткове обстеження серця через проблеми з артеріальним тиском.

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Хто такий Євген Миронов? Євген Миронов - радянський і російський актор театру і кіно, художній керівник Державного театру Націй з 2006 року; народний артист Російської Федерації (2004). У травні 2022 року відвідав окупований російськими військами Маріуполь і Донецьк, повідомляє Вікіпедія. Внесений до бази "Миротворець" за участь у пропагандистських заходах країни-окупанта.

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