Лідер популярного рок-гурту вступив до ЗСУ: "Коли повернусь - не знаю"

Дмитро Однороженко з Хейстпіч показав себе у військовій формі.

https://glavred.net/stars/lider-populyarnoy-rok-gruppy-vstupil-v-vsu-kogda-vernus-ne-znayu-10652027.html Посилання скопійоване

Дмитро Однороженко з Хейстпіч мобілізувався - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/hatespeechmusic

Коротко:

Дмитро Однороженко пішов до ЗСУ добровольцем

Артист мотивував своє рішення

Соліст українського рок-гурту Хейтспіч Дмитро Однороженко оголосив "канікули", які, вочевидь, давно планував. У такий незвичний спосіб артист охарактеризував свій вступ до лав ЗСУ.

В Instagram Однороженко опублікував своє фото у військовій формі. "Друзі, поїхав на канікули, коли повернусь - не знаю, рідко буду на звʼязку. По можливості обіцяю робить музичку і не тільки. В цьому році в нас мають вийти дуже цікаві речі, зі мною чи без - це вже не так важливо. ¡No pasarán!" - написав Дмитро.

відео дня

Пізніше до цього посту він зробив приписку: щоб уникнути домислів і пересудів, музикант підкреслив, що мобілізувався добровільно, і його служба не буде пов'язана з медійною діяльністю. Своє рішення вступити до ЗСУ мотивував необхідністю більш активних дій у наближенні перемоги України.

"Щоб ви тут не розводили зайвої [балаканини - неценз.] в коментарях - пішов сам, пішов саме зараз, бо нарешті зʼявилось місце робить те, що хотів. Ні, не в медійку. Міг нікуди не йти, грати в компʼютер і робить музичку там, концертікі, оце все, але так ми з вами далеко не поїдем", - заявив Дмитро Однороженко.

Дмитро Однороженко з Хейстпіч мобілізувався - деталі / instagram.com/hatespeechmusic

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чи повернеться Олена Кравець у Студію Квартал-95. Планами зіркової мами на кар'єру поділилася старша донька артистки Марія Кравець.

Також українська співачка Настя Приходько показала рідкісне фото дочки-підлітка. Днями Нані виповнилося 15 років, і зовнішність дівчинки за останній час сильно змінилася.

Читайте також:

Група Хейтспіч Хейтспіч - український панк-гурт з Одеси. Проєкт складається з двох музикантів: вокаліста Дмитра Однороженка і саундпродюсера Фіми (справжнє ім'я - Алекс Єфімов). Проєкт утворився у квітні 2022 року як відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну. Пісні гурту було включено до радіо у відеогрі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред