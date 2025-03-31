Лідер популярного рок-гурту вступив до ЗСУ: "Коли повернусь - не знаю"

Коротко:
- Дмитро Однороженко пішов до ЗСУ добровольцем
- Артист мотивував своє рішення
Соліст українського рок-гурту Хейтспіч Дмитро Однороженко оголосив "канікули", які, вочевидь, давно планував. У такий незвичний спосіб артист охарактеризував свій вступ до лав ЗСУ.
В Instagram Однороженко опублікував своє фото у військовій формі. "Друзі, поїхав на канікули, коли повернусь - не знаю, рідко буду на звʼязку. По можливості обіцяю робить музичку і не тільки. В цьому році в нас мають вийти дуже цікаві речі, зі мною чи без - це вже не так важливо. ¡No pasarán!" - написав Дмитро.
Пізніше до цього посту він зробив приписку: щоб уникнути домислів і пересудів, музикант підкреслив, що мобілізувався добровільно, і його служба не буде пов'язана з медійною діяльністю. Своє рішення вступити до ЗСУ мотивував необхідністю більш активних дій у наближенні перемоги України.
"Щоб ви тут не розводили зайвої [балаканини - неценз.] в коментарях - пішов сам, пішов саме зараз, бо нарешті зʼявилось місце робить те, що хотів. Ні, не в медійку. Міг нікуди не йти, грати в компʼютер і робить музичку там, концертікі, оце все, але так ми з вами далеко не поїдем", - заявив Дмитро Однороженко.
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Група Хейтспіч
Хейтспіч - український панк-гурт з Одеси. Проєкт складається з двох музикантів: вокаліста Дмитра Однороженка і саундпродюсера Фіми (справжнє ім'я - Алекс Єфімов). Проєкт утворився у квітні 2022 року як відповідь на повномасштабне російське вторгнення в Україну. Пісні гурту було включено до радіо у відеогрі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, повідомляє Вікіпедія.
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