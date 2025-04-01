Помер зірка фільму "Божевільний Макс"

Про причини смерті актора і каскадера Річарда Нортона поки не повідомляється.

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Помер Річард Нортон / Колаж Главред, фото YouTube

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Що принесло популярність акторові

Хто повідомив про смерть Нортона

Річард Нортон, австралійський майстер бойових мистецтв, актор і постановник трюків, який нещодавно знявся у фільмі "Фуріоса: Сага про Божевільного Макса", помер у неділю, 30 березня. Йому було 75 років.

Як пише популярне видання People, дружина Нортона Джуді Грін оголосила про його смерть в Instagram актора, написавши: "Я заціпеніла і спустошена, у мене немає слів, я втратила все".

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"Я знаю, що є і буде багато любові і шоку від того, що ми втратили цю неймовірну людину. Кохання всього мого життя. Я використовую цей час, щоб змиритися зі своєю великою втратою", - продовжила вона в підписі до своєї сторінки в Instagram.

Причина смерті Нортона поки не розголошується.

Актор отримав свій великий прорив у фільмі Норріса 1980 року "Октагон", і впродовж усієї своєї кар'єри, яка включає в себе 72 акторські роботи, він працював з кількома іншими талантами в бойових мистецтвах, такими як Джекі Чан.

Нортон зіграв роль імператора у фільмі "Скажений Макс" / Скріншот офіційного трейлера YouTube

Однією з його останніх ролей була роль Першого Імператора у фільмі 2024 року "Фуріоса: Сага про Шаленого Макса", яку він також зіграв у фільмі 2015 року "Шалений Макс: Дорога люті".

Нортон зіграв роль імператора у фільмі "Шалений Макс / Скриншот офіційного трейлера YouTube

Нортон також працював постановником боїв у десятках проєктів, включно із "Засудженими", "Шалений Макс: Дорога люті", "Загін самогубців" і "Темний Фенікс".

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