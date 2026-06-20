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Моєму коханому: Пугачова опублікувала ніжне фото з Галкіним

Олена Кюпелі
20 червня 2026, 09:37
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Алла Пугачова звернулася до Максима Галкіна у його важливий день.
Алла Пугачова, Максим Галкін
Алла Пугачова тепло привітала Максима Галкіна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

Коротко:

  • Як зараз виглядає пара
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Відома співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення, привітала свого чоловіка, популярного гумориста Максима Галкіна, з його ювілеєм.

Напередодні артисту виповнилося 50 років. Главред якраз писав про те, як Галкін чудово виглядає у свої роки.

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Макс Галкін і його торс
Макс Галкін і його торс / Фото Instagram/maxgalkinru

Пугачова на своїй сторінці в Instagram опублікувала спільне фото з чоловіком і залишила теплий та зворушливий допис. "Моєму коханому 50. Живемо далі", — написала вона.

До речі, Галкін лаконічно відреагував на привітання. Під дописом своєї дружини він опублікував сердечко.

Пугачова та Галкін з’явилися на спільній фотографії
Пугачова та Галкін з'явилися на спільному фото / Фото Instagram/alla_orfey

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше популярний український співак Brykulets (справжнє ім'я — Іван Іщенко) зізнався, що влаштувався на роботу в школу, щоб уникнути мобілізації.

Раніше також син популярної голлівудської актриси Анджеліни Джолі, Пакс Джолі-Пітт, підтримує тісні стосунки з родиною свого батька, Бреда Пітта.

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Про особу: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

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