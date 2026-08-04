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Дрони завдали удару по Санкт-Петербургу та Підмосков’ю: горять склади Wildberries

Анна Ярославська
4 серпня 2026, 07:00оновлено 4 серпня, 07:39
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Під ударом опинився й НПЗ у Сизрані.
Дрони завдали удару по Санкт-Петербургу та Підмосков’ю: горять склади Wildberries
​Дрони атакували РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Дрони атакували Ленінградську область, Підмосков'я та Самарську область
  • Пошкоджено склад поруч із логістичним комплексом Wildberries
  • Під удар також потрапили Чехов і НПЗ у Сизрані

У ніч на вівторок, 4 липня, дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков'ї.

Як повідомляє моніторинговий канал Exilenova+, у Ленінградській області було атаковано склад Wildberries, попередньо - у Красному Борі.

відео дня

Місцевий губернатор Олександр Дрозденко підтвердив атаку.

"Складське приміщення пошкоджено в Ленінградській області внаслідок української атаки", - написав він.

За словами Дрозденка, "збито 17 БПЛА".

"Зафіксовано пошкодження у складській зоні поруч із населеним пунктом Красний Бор у Тосненському районі", - додав Дрозденко.

Дивіться відео - У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries:

Знімок екрана

Як уточнює Astra, у Красному Борі розташовано кілька логістичних комплексів, зокрема комплекс Wildberries площею 154 000 кв. м.

Оновлено. У Мережі з'явилися фото та відео масштабної пожежі на складі Wildberries у Леніградській області:

Дрони завдали удару по Санкт-Петербургу та Підмосков’ю: горять склади Wildberries

Дрони також атакували підмосковний Чехов і НПЗ у Сизрані Самарської області.

Дрони атакували НПЗ у Сизрані
Дрони атакували НПЗ у Сизрані / Фото: Exilenova+

Очевидці з Чехова Московської області опублікували кадри з пожежею після нічної атаки.

За попередніми даними, у Чехові було атаковано склад Wildberries. У приватному секторі спалахнула пожежа.

Дивіться відео - Дрони атакували Чехов:

Знімок екрана

Атаки на РФ - новини

Як писав Главред, масштабна пожежа виникла в Бєлгородському державному технологічному університеті імені Шухова після атаки в ніч на 3 серпня - у цьому закладі розробляли та тестували безпілотники.

У ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

Чому Wildberries став мішенню?
Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

30 липня безпілотники атакували великий логістичний центр Wildberries у Пензенській області, на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також під удар потрапив склад WB в Удмуртській Республіці.

29 липня Сили оборони України знищили склад Wildberries і атакували НПЗ у Рязані. На території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа, а завод почав екстрено скидати тиск у системі.

25 липня в країні-агресорі Росії пролунали вибухи. Україна атакувала дронами склад Wildberries в Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адміністративного кордону.

Мадяр анонсував нові удари по Wildberries

Атаки на об’єкти російського маркетплейсу Wildberries триватимуть. Про це заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді 2 серпня, після атаки на Самарську область. За його словами, черговий "результативний хук" по компанії став не останнім, попередив він.

Звертаючись до жителів країни-агресора, командувач СБС в іронічній формі запропонував їм змінити корпоративну ідентичність компанії та натякнув на майбутню розплату за війну.

"Каса ще попереду", - зазначив Бровді, порадивши росіянам перефарбувати логотип у жовто-блакитні кольори.

За його словами, до подібних ударів мешканцям РФ варто "звикати" - принаймні доти, доки вони не зможуть повалити кремлівський режим.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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