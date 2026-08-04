'Світ повинен це бачити': нові деталі 'сафарі' на людей у Херсоні, що з потерпілим

У Херсоні ворожий дрон полював на цивільного продавця: відео воєнного злочину сколихнуло мережу. Все, що відомо про подробиці атаки та стан чоловіка.

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Атака дрона у Херсоні - Зеленський закликав світ діяти рішучіше / Колаж: Главред

Ключові факти:

Російський безпілотник атакував цивільного на ринку

Поліція документує черговий воєнний злочин

За рік жертвами атак дронів стали сотні людей

Російські окупанти продовжують цілеспрямовані атаки на цивільне населення Херсонщини. Черговим доказом цього стало відео, на якому ударний безпілотник протягом майже хвилини переслідує чоловіка, який приїхав продавати овочі на ринку в Херсоні, після чого скидає вибухівку просто на нього. Постраждалий вижив, однак отримав численні поранення.

Главред зібрав всі деталі полювання російських дронів на цивільних у Херсоні.

відео дня

Як Зеленський прокоментував атаку російського дрона на цивільних у Херсоні

Президент України наголосив, що оприлюднене відео стало ще одним доказом того, що російські військові свідомо полюють на цивільних жителів Херсона. За його словами, йдеться не про випадковий удар чи помилку, а про навмисне переслідування людини, яка займалася звичайною мирною працею.

"Сьогодні багатьох шокувало чергове відео "сафарі", яке ведуть росіяни дронами проти людей у Херсоні. Російський дрон цілеспрямовано полював за чоловіком, який продавав овочі в Херсоні, підірвався поруч із ним, і росіяни самі визнали, що скоїли цей злочин і що не просто не шкодують, а пишаються тим, як знущаються з людей", -повідомив Володимир Зеленський, опублікувашки відповідне відео.

Дивіться відео "полювання" російського дрона на продавця овочів в Херсоні:

Допис Володимира Зеленського / Скріншот

Глава держави підкреслив, що подібні атаки стали для Херсона майже щоденною реальністю. За його словами, світова спільнота повинна бачити кожен такий злочин, адже Росія вже навіть не приховує своїх намірів та не намагається виправдовувати удари по мирному населенню. Президент зазначив, що без демонтажу російського агресивного потенціалу та посилення міжнародного тиску досягти справедливого миру буде неможливо. Він також зауважив, що лише рішучі дії міжнародної спільноти можуть змусити Кремль думати про припинення війни, а не про вдосконалення засобів убивства цивільних.

"Світ повинен бачити це. Повинен бачити кожен факт, що Росія збожеволіла, і кожен факт, що російські військові насолоджуються вбивствами й знущанням із людей", - заявив Президент.

Окремо Володимир Зеленський наголосив, що така практика становить небезпеку не лише для України. Він застеріг, що якщо світ не зупинить російську агресію зараз, аналогічний терор може поширитися й на інші держави. Президент закликав до тісної співпраці Фінляндію, Казахстан, країни Балтії, Польщу, держави Південного Кавказу, Румунію та Молдову задля створення реальних гарантій безпеки й завершення війни.

"Російське "сафарі" проти людей повинне зупинитися в Україні й точно не має поширитися ще на інші країни. Мир потрібен, а отже - співпраця всіх у світі, хто справді мир цінує", - підкреслив Зеленський.

Скільки дронів РФ запускає по Херсону: дані Херсонської ОВА про обстріли

Заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков повідомив, що напад на продавця овочів став лише одним із численних випадків цілеспрямованого полювання російських операторів безпілотників на цивільних жителів області. Він зазначив, що зранку російські війська значно активізували атаки дронами по Херсону.

"Чоловік виїхав торгувати продуктами і дрон кружляє навколо автівки і ганяється за ним. У підсумку б’є в нього. Наразі невідомо, в якому стані чоловік, але відео жахливе. Воно ілюструє ситуацію в Херсоні, що росіяни продовжують полювати на цивільних", - сказав Олександр Толоконніков.

Посадовець також навів статистику останніх російських атак. Він повідомив, що серед 18 поранених напередодні 15 людей отримали травми саме внаслідок ударів російських безпілотників. Крім того, загинув 67-річний чоловік, який перебував у власному автомобілі. У Бериславі під завалами після російського удару знайшли тіло 90-річної жінки.

FPV-дрон / Інфографіка: Главред

За словами Толоконнікова, ситуація продовжує стрімко погіршуватися. Російські війська застосовують уже близько тисячі безпілотників різних типів, враховуючи FPV-дрони та квадрокоптери Mavic зі скидами вибухівки. Він назвав такі масштаби використання дронів абсолютним антирекордом. Крім цього, майже щодня росіяни завдають ударів керованими авіабомбами та ведуть артилерійські обстріли узбережжя.

"Ситуація тільки погіршується, адже росіяни вже запускають 1000 дронів, якщо рахувати разом з "Мавіками", і скидають вибухівку. Це антирекорд", - наголосив Толоконніков.

Атака дрона на продавця овочів у Херсоні - що відомо про стан постраждалого

У Національній поліції України заявили, що кадри переслідування цивільного чоловіка безпілотником є черговим підтвердженням системної практики російської армії зі свідомого полювання на мирних людей.

"Від цих кадрів холоне кров, а серце наповнює гнів. Їх має побачити весь світ. Саме так "воюють" росіяни. Вони цілеспрямовано полюють на цивільних", - наголосили у Національній поліції.

Правоохоронці звернули увагу, що чоловік на відео не мав жодних ознак комбатанта. Він торгував овочами на ринку і не становив жодної військової загрози, однак саме це не зупинило російського оператора дрона.

Поліція повідомила, що постраждалим є 52-річний житель Миколаївської області. Він отримав вибухову травму, контузію та численні уламкові поранення. Медики надали йому необхідну допомогу, а його життю наразі нічого не загрожує. Одночасно слідчі документують усі обставини злочину для подальшого міжнародного розслідування.

"Правоохоронці вживають заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора", - повідомили у поліції.

Також правоохоронці закликали мешканців прифронтових територій не намагатися знімати безпілотники на телефони, а негайно шукати укриття при їх появі.

Херсон / Інфографіка: Главред

Як російський дрон полював на продавця в Херсоні: подробиці від ОВА

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін детально описав обставини ранкового нападу. Він повідомив, що постраждалий Юрій разом із дружиною приїхав до Херсона продавати овочі та лише почав розкладати товар, коли над ними завис російський безпілотник.

"Жінка встигла відбігти. А за паном Юрієм дрон почав справжнє полювання. Близько хвилини він кружляв навколо машини, переслідуючи чоловіка, який намагався врятуватися", - розповів Олександр Прокудін.

За словами очільника області, оператор безпілотника мав чудовий огляд і не міг помилитися щодо своєї цілі. Він бачив перед собою цивільну людину, яка займалася продажем овочів, однак свідомо скерував боєприпас саме в чоловіка.

Прокудін зазначив, що Юрій дивом залишився живий. Він отримав контузію, вибухову травму та множинні уламкові поранення, однак лікарям вдалося стабілізувати його стан. Зараз медики продовжують лікування, і загрози його життю немає.

"Той, хто керував безпілотником, прекрасно бачити свою ціль. Це був звичайний чоловік, який приїхав продавати овочі. Та російського покидька це не зупинило. Він свідомо спрямував боєприпас просто в людину", - наголосив Прокудін.

Розповідь чоловіка, якого в Херсоні атакував російський дрон

Сам Юрій розповів, що вони з дружиною тільки почали облаштовувати торговельне місце, коли з-за дерев несподівано вилетів російський дрон. За його словами, безпілотник летів дуже низько та одразу почав маневрувати над автомобілем.

"Почали розкладатися, парасольку поставили, ящики почали доставати. Там і жінка була моя. Він (дрон, - ред.) вилетів десь із-за кущів і дуже низько пішов. Вона почала тікати, а він почав розвертатися над машиною", - розповів Юрій.

Чоловік зазначив, що намагався показати оператору, що він не військовий, а звичайний продавець овочів. Він бігав навколо автомобіля, ховався, падав на землю, однак дрон продовжував переслідування і зрештою скинув боєприпас.

Після вибуху Юрій побачив, що задня частина автомобіля практично повністю зруйнована уламками. Він також повідомив, що це вже другий випадок, коли його транспортний засіб пошкоджується внаслідок російських атак. Незважаючи на небезпеку, він продовжував працювати, оскільки іншої можливості перевозити продукцію не мав.

Дивіться відео розповіді пораненого продавця овочів про атаку дрона:

Допис начальника Херсонської ОВА / Скріншот

"Я навіть показував, що продаю овочі. Він бачив помідори, огірки, баклажани, усе вже стояло біля машини. Там нічого військового не було", - наголосив постраждалий.

Медики повідомили, що у чоловіка діагностовано множинні уламкові поранення тулуба та кінцівок, акубаротравму, контузію і вибухову травму. Водночас усі поранення мають непроникний характер, а його життю наразі нічого не загрожує.

Як російська пропаганда реагує на відео атаки дрона на цивільного в Херсоні

Після того як відео переслідування цивільного чоловіка набуло широкого розголосу, низка російських Z-каналів почала поширювати взаємовиключні версії подій.

Спочатку один із відверто українофобських ресурсів заявив, що відео нібито є "постановкою", організованою українською стороною. Автори стверджували, що камеру нібито заздалегідь встановили для потрібного ракурсу, а сам чоловік дивом вижив лише тому, що все було інсценовано. Також висувалися бездоказові твердження про те, що запис нібито масово розсилали українські користувачі військовим блогерам.

Пізніше на тому самому каналі з'явилася ще одна версія. Автори намагалися пов'язати появу відео з інцидентом на пляжі у Геленджику, де після роботи російської протиповітряної оборони впав підбитий український безпілотник. Російська пропаганда намагалася представити це як нібито навмисний удар України по цивільних і стверджувала, що відео з Херсона було поширене лише для того, щоб відвернути увагу від цієї події.

Втім, ще один російський Z-канал фактично визнав сам факт атаки на продавця овочів. Його автори відкрито вихваляли дії оператора безпілотника та намагалися виправдати напад твердженнями про те, що автомобіль чоловіка нібито був "технікою подвійного призначення" і міг використовуватися для перевезення вантажів подвійного призначення. При цьому на самом відео чітко видно, що дрон переслідує не транспортний засіб, а безпосередньо людину, яка намагається врятуватися від удару.

Людське сафарі в Херсоні: статистика атак російських дронів по цивільних

Як повідомляє BCC, практика систематичного використання дронів проти цивільного населення на правобережжі Херсонщини триває протягом усього 2025 року та вже отримала назву "людське сафарі".

За даними обласної влади, лише протягом 2025 року жертвами таких атак стали 130 жителів Херсонської області, серед яких троє дітей. Поранення отримали ще 1195 людей, включаючи 17 дітей.

Загалом за цей період російські війська застосували проти області майже 97 тисяч ударних безпілотників, що свідчить про системний характер повітряного терору цивільного населення та постійне нарощування інтенсивності атак.

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