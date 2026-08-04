Росіяни у Криму скаржаться на окупантів, які використовують їх як 'живий щит'

Жителі півострова показали, як окупанти намагаються протидіяти українським безпілотникам.

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Росіяни у Криму ставлять під загрозу життя місцевих мешканців / Колаж: Главред, фото: скріншоти

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У Криму росіяни виставляють МВГ прямо на пляжах

Окупанти прикриваються відпочивальниками, як "живим щитом"

Сили оборони України успішно атакують важливі для країни-агресорки Росії об'єкти у тимчасово окупованому Криму. Через це окупанти, які відповідають за горезвісну протиповітряну оборону на півострові вдаються до крайніх заходів.

У Threads з'явилися фото та відео з пляжів окупованого Криму. На кадрах видно, що окупанти там розмістили мобільні вогневі групи. Таким чином росіяни намагаються захистити аеродром "Бельбек", фактично, прикриваючись відпочивальниками як "живим щитом".

відео дня

Допис в Threads / фото: скріншот

"А потім будуть повідомлення про те, що комусь куля влучила в голову або уламки збитої цілі", - прокоментував побачене barsky_anjey.

На відео, яке з'явилося у соцмережі видно, що окупанти вже, фактично, почали збивати дрони прямо над міськими пляжами. Роботу російської РЕБ зафіксували нібито в тимчасово окупованому Геленджику.

У коментарях люди поцікавилися, навіщо росіяни самі себе обстрілюють і покепкували з роботи російської ППО.

Коментарі в Threads / фото: скріншот

Коментарі в Threads / фото: скріншот

Експерт попередила про похмуре майбутнє Криму

Главред писав, що за словами секретарки Форуму російської опозиції на підтримку України Ольги Курносової, росіянам, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, варто задуматися про від’їзд, оскільки ситуація на півострові продовжує погіршуватися.

Окрім паливної кризи, у Криму вже виникають перебої з електроенергією та водопостачанням, а попереду, на її думку, на півострів чекає ще й серйозна економічна криза.

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч проти 3 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Місцеві жителі скаржилися на проліт безпілотників, роботу ППО та мобільних вогневих груп.

Раніше повідомлялося, що у Криму через тривалі перебої з електропостачанням місцеві жителі змушені шукати альтернативні способи приготування їжі. У селищах і містах півострова почали організовувати польові кухні, де людям роздають гарячі обіди.

Напередодні Сили оборони України уразили склад морських безекіпажних катерів РФ у тимчасово окупованому Криму, вивели з ладу два залізничні мости та завдали удару по підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту в Севастополі.

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