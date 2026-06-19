Шостий десяток: "краш" Галкін та його торс знову вразили прихильниць

Коротко:
- Як зараз виглядає Галкін
- Що він написав
Популярний російський артист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення, повідомив, що життя після настання 50 років все ж існує.
На своїй сторінці в Instagram співак поділився новим фото. "Краш" Галкін показав свій накачаний торс на пляжі. "Перший ранок шостої десятки", — написав артист.
Максим знову викликав шквал емоцій у своїх прихильниць. Більше того, у коментарях з’явилися навіть українські зірки.
"Happy anniversary", — написала актриса Ольга Сумська.
Раніше Главред уже писав, що напередодні Галкін опублікував цілу добірку знімків, демонструючи, що наближається до нового життєвого рубежу у чудовій формі. Максим постав перед шанувальниками в елегантних образах у стилі old money. Стримані кольори та витончені фасони чудово підкреслили його зовнішність і прекрасну фізичну форму.
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Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримує вторгнення РФ в Україну, похвалився своїм дорослим сином Мартіном.
Раніше також шанувальники забили на сполох, побачивши нові кадри, опубліковані дочкою популярного російського співака Дмитра Малікова Стефанією.
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Про особу: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
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