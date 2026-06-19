Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Шостий десяток: "краш" Галкін та його торс знову вразили прихильниць

Олена Кюпелі
19 червня 2026, 15:04
google news Підпишіться
на нас в Google
Максим Галкін порадував прихильниць новими фотографіями на пляжі.
Максим Галкін
Максим Галкін з'явився на пляжі / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Коротко:

  • Як зараз виглядає Галкін
  • Що він написав

Популярний російський артист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення, повідомив, що життя після настання 50 років все ж існує.

На своїй сторінці в Instagram співак поділився новим фото. "Краш" Галкін показав свій накачаний торс на пляжі. "Перший ранок шостої десятки", — написав артист.

відео дня
Макс Галкін і його торс
Макс Галкін і його торс / Фото Instagram/maxgalkinru

Максим знову викликав шквал емоцій у своїх прихильниць. Більше того, у коментарях з’явилися навіть українські зірки.

Макс Галкін і його торс
Макс Галкін і його торс / Фото Instagram/maxgalkinru

"Happy anniversary", — написала актриса Ольга Сумська.

Раніше Главред уже писав, що напередодні Галкін опублікував цілу добірку знімків, демонструючи, що наближається до нового життєвого рубежу у чудовій формі. Максим постав перед шанувальниками в елегантних образах у стилі old money. Стримані кольори та витончені фасони чудово підкреслили його зовнішність і прекрасну фізичну форму.

Максим Галкін
Максим Галкін / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримує вторгнення РФ в Україну, похвалився своїм дорослим сином Мартіном.

Раніше також шанувальники забили на сполох, побачивши нові кадри, опубліковані дочкою популярного російського співака Дмитра Малікова Стефанією.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Максим Галкин новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни обстрілювали цивільних: у Краматорську є загиблі та багато постраждалих

Росіяни обстрілювали цивільних: у Краматорську є загиблі та багато постраждалих

16:24Регіони
Євро дорожчає, а долар летить вниз: новий курс валют на 22 червня

Євро дорожчає, а долар летить вниз: новий курс валют на 22 червня

16:12Економіка
Буде справжня спека: регіони розігріє до понад +30

Буде справжня спека: регіони розігріє до понад +30

15:51Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Чому розетки в СРСР робили значно вище, ніж зараз: відповідь здивує багатьох

Чому розетки в СРСР робили значно вище, ніж зараз: відповідь здивує багатьох

Чому не можна залишати ключ у дверях на ніч: експерти попередили про небезпеку

Чому не можна залишати ключ у дверях на ніч: експерти попередили про небезпеку

Хліб не зачерствіє тижнями: достатньо покласти поруч один кухонний предмет

Хліб не зачерствіє тижнями: достатньо покласти поруч один кухонний предмет

Білі кухні виходять з тренду: які кольори активно набирають популярності

Білі кухні виходять з тренду: які кольори активно набирають популярності

Чому німці ніколи не ополіскують посуд після миття: відповідь здивує багатьох

Чому німці ніколи не ополіскують посуд після миття: відповідь здивує багатьох

Останні новини

16:24

Росіяни обстрілювали цивільних: у Краматорську є загиблі та багато постраждалих

16:12

Євро дорожчає, а долар летить вниз: новий курс валют на 22 червня

15:59

Котлети вийдуть соковитими і без зайвого жиру: що потрібно додати у фарш

15:57

У Житомирі за державну зраду засудили чоловіка: що відомо

15:53

Старий сарай перетворили на розкішний особняк із таємною кімнатою

Крим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – СвітанКрим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – Світан
15:51

Буде справжня спека: регіони розігріє до понад +30

15:46

"Не дає заснути": український співак зізнався, що влаштувався до школи заради броні

15:39

У Путіна вперше відреагували на удари по Москві і пригрозили УкраїніВідео

15:28

Для "серйозних" мирних переговорів: у Кремлі зухвало висунули умову Європі

Реклама
15:22

Чим полити кабачки в червні, щоб урожай був у рази більшим: перевірений спосіб

15:12

Сяятиме як нова: як відмити навіть найстрашніший нагар зі сковорідки без хімії

15:04

Шостий десяток: "краш" Галкін та його торс знову вразили прихильниць

14:54

Трьом знакам зодіаку зірки обіцяють найщасливіший тиждень року

14:47

На телеканалі УНІАН Серіал відбудеться прем’єра культової медичної драми "Хороший лікар": названо дату

14:37

Літо 2026 року може стати найспекотнішим в історії: чим це загрожує світу

14:37

Маловідоме українське слово "веремія": що воно насправді означає

14:33

Партнери ухвали нові рішення, а Путін боїться: Зеленський розкрив результати переговорів

14:32

До 20 років: у РФ хочуть судити Тіну Кароль

14:31

Секрет логотипу Mercedes-Benz: що насправді на ньому зображеноВідео

13:58

"Почуйте мій голос": іранську співачку засудили до 74 ударів батогомВідео

Реклама
13:44

Гороскоп Таро на завтра, 20 червня: Тельцям — виклик, Терезам — боротьба зі страхом

13:43

Майже втрачені мовні перлини: 5 рідкісних українських слів із красивим звучанням

13:41

У Тернополі можуть знизити новий тариф на воду: коли він почне діяти

13:39

День літнього сонцестояння 2026: що категорично заборонено робити в цей день

13:32

Китайський гороскоп на завтра, 20 червня: Свиням — успіх, Щурам — турботи

13:00

Шквали, град та грози: найближчим часом Україну накриє негода

12:53

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці корови за 15 с

12:47

У Росії загинула ще одна зірка КВН: що сталося

12:43

Путін знайшов причину для масштабного удару по Україні: який новий план РФ

12:31

Чи може РФ знову піти на Київ, щоб "врятувати" Крим: відповідь експерта

12:30

Перевищила швидкість заради "крутої фотки": вчинок українки вразив мережу

12:19

Конструктивний формат спілкування: бізнес позитивно відгукується про взаємодію з Будановим

11:59

"Моя нова ера": екс-учасниця "ВІА Гри" повідомила про вагітність

11:57

Керченський міст заблокують без підриву: Світан оприлюднив несподіваний планВідео

11:48

Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: є загиблий та поранені

11:32

Заборони у свято 20 червня: що ні в якому разі не можна робити

11:23

Три знаки забудуть про проблеми: Місяць принесе довгоочікувану радість

11:12

Вперше за понад 10 років: ЄС подовжив санкції проти Росії не на 6 місяців

10:56

Що зробити 20 червня, щоб вирішити фінансові проблеми: яке церковне свято

10:55

Стягнули 11 тисяч військових: росіяни готуються до наступу на важливе місто

Реклама
10:31

РФ готує надпотужний обстріл, під ударом може опинитися великий ТРЦ: названо терміни

10:10

Трамп кардинально змінив своє ставлення до України: Макрон розкрив подробиці

10:08

Чого боїться Путін та коли можливе завершення війни: головні заяви Зеленського з Брюсселя

09:57

Співачка, яка не раз потрапляла в ДТП, повторно отримала права водія

09:05

"Люди запитують": дружина Брюса Вілліса розповіла про стан постійної скорботи

08:51

Окупанти обстріляли самі себе - ракета влетіла у НПЗ: нові деталі атаки по МосквіВідео

08:31

Удар по Москві розлютив навіть пропагандистів: чому вони звинувачують Кремль у брехні

08:26

Невзлін пояснив, чому меморандум з Іраном може дорого коштувати ТрампуПогляд

07:57

Зграя дронів атакувала Крим: пожежі охопили важливі об’єкти окупантів — монітори

06:56

РФ атакувала Харків КАБами: зруйновано понад 40 житлових будинків, постраждали діти

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти