Шостий десяток: "краш" Галкін та його торс знову вразили прихильниць

Максим Галкін порадував прихильниць новими фотографіями на пляжі.

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Максим Галкін з'явився на пляжі / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

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Популярний російський артист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення, повідомив, що життя після настання 50 років все ж існує.

На своїй сторінці в Instagram співак поділився новим фото. "Краш" Галкін показав свій накачаний торс на пляжі. "Перший ранок шостої десятки", — написав артист.

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Макс Галкін і його торс / Фото Instagram/maxgalkinru

Максим знову викликав шквал емоцій у своїх прихильниць. Більше того, у коментарях з’явилися навіть українські зірки.

Макс Галкін і його торс / Фото Instagram/maxgalkinru

"Happy anniversary", — написала актриса Ольга Сумська.

Раніше Главред уже писав, що напередодні Галкін опублікував цілу добірку знімків, демонструючи, що наближається до нового життєвого рубежу у чудовій формі. Максим постав перед шанувальниками в елегантних образах у стилі old money. Стримані кольори та витончені фасони чудово підкреслили його зовнішність і прекрасну фізичну форму.

Максим Галкін / інфографіка: Главред

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримує вторгнення РФ в Україну, похвалився своїм дорослим сином Мартіном.

Раніше також шанувальники забили на сполох, побачивши нові кадри, опубліковані дочкою популярного російського співака Дмитра Малікова Стефанією.

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Про особу: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

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