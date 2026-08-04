Схожий на американський F-117 Nighthawk: під час удару по Уфі помітили загадковий дрон

Можливо, НПЗ в Уфі атакував новий український дрон Bravo.

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Невідомий БПЛА було знято під час атаки на НПЗ в Уфі 2 серпня / Фото: Clash Report, t.me/exilenova_plus

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Загадковий дрон помітили під час удару по Росії

Його силует порівняли з американським F-117 Nighthawk

Експерти припускають, що це новий Bravo

Під час атаки 2 серпня на НПЗ у районі російської Уфи було зафіксовано невідомий безпілотник, схожий на американський винищувач-невидимку F-117 Nighthawk. Можливо, це був новий український реактивний ударний дрон Bravo Deep-Strike UAV Platform компанії Triada Robotics. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

"Вчора (2 серпня) під час удару по території Росії було помічено неідентифікований український безпілотник-камікадзе. Передбачається, що це безпілотник Bravo виробництва Triada Robotics або його модифікований варіант, здатний пролетіти до 2000 км з корисним навантаженням 100–200 кг зі швидкістю 650–700 км/год", - повідомляє Clash Report.

відео дня

Дивіться відео - Таємничий дрон атакував НПЗ в Уфі:

На оприлюднених кадрах апарат має незвичайну для більшості українських далекобійних БПЛА форму і, ймовірно, оснащений реактивною силовою установкою.

Дрон, який атакував НПЗ в Уфі / скріншот

Головна особливість дрона, що потрапив на відео, - його форма. Спостерігачі звернули увагу на схожість силуету з американським малопомітним винищувачем F-117 Nighthawk, створеним із використанням технологій зниження радіолокаційної помітності.

Втім, сама форма ще не означає, що апарат має повноцінні стелс-характеристики.

F-117 Nighthawk / Фото: Вікіпедія

Що відомо про дрон Bravo

Bravo - це реактивний одноразовий ударний безпілотник для глибоких ударів. Заявлені характеристики платформи:

дальність польоту – понад 2000 км;

крейсерська швидкість - близько 600 км/год;

максимальна швидкість на кінцевій ділянці - до 800 км/год;

бойова частина – понад 100 кг;

висота польоту – до 5000 метрів.

За задумом розробників Triada Robotics, Bravo має поєднувати можливості крилатої ракети та безпілотника. Зокрема, БПЛА має бути дешевшим за традиційні ракети великої дальності, але водночас мати значний радіус дії.

Дрон Bravo / Скріншот відео Triada Robotics)

Атака на НПЗ в Уфі – новини

Як писав Главред, у ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали нових дальнобійних ударів по стратегічних об’єктах на території Росії. Були уражені нафтопереробний завод, військовий аеродром, нафтобаза та місце зберігання й запуску ударних безпілотників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Монітори Еxilenova+ повідомляють, що 2 серпня 2026 року під удар дронів потрапив Уфимський нафтопереробний завод "Башнефть".

Уфимський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії та входить до складу найбільшого нафтопереробного комплексу країни. Підприємство здатне переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік, виробляючи бензин, дизельне та авіаційне паливо, скраплений газ і бітум.

Завод має велике значення для паливного забезпечення промисловості, транспорту та логістики. Дизельне та авіаційне паливо використовується для забезпечення військової техніки, авіації та інших потреб держави.

Горить "Башнефть" в Уфі / Фото: t.me/exilenova_plus

Навіщо Україна завдає ударів по російських НПЗ: думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що Україна не планує припиняти удари по російській енергетичній інфраструктурі. Збільшення виробництва українських дронів та розвиток ракетних можливостей можуть дозволити завдавати ще більшої шкоди об’єктам нафтової галузі РФ.

"Україна націлена зламати хребет Росії, хоча вголос про це ніхто не говорить. Вголос - ми виключно за мир, тому що це умова допомоги Україні", - підкреслив Загородній в інтерв’ю Главреду.

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