'Напевно, карма': після ударів ЗСУ обміліло Білгородське водосховище

Владі Бєлгородської області не вдалося зупинити безконтрольний скид води на греблі водосховища.

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Після ударів ЗСУ обміліло Бєлгородське водосховище / колаж: Главред, фото: t.me/belpepel

Коротко:

Водосховище обміліло до історичного русла річки Сіверський Донець

Глибина води у водосховищі коливається від 10 до 40 см

Після українських атак у російському Бєлгороді обміліло міське водосховище. Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Вони також уточнили, що після удару ЗСУ у водосховищі стався скид води.

Як пише Telegram-канал "Попіл Бєлгород", владі Бєлгородської області не вдалося зупинити безконтрольний скид води на греблі водосховища. Внаслідок цього воно обміліло до історичного русла річки Сіверський Донець.

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За словами белгородського урбаніста Володимира Титова, наразі глибина води у водосховищі коливається від 10 до 40 сантиметрів.

Бєлгородське водосховище обміліло

Крім того, користувач соцмережі Тhreads під ніком "Саша Бєлгород" (s.murash) стверджує, що Бєлгородське водосховище стрімко обміліло після пошкодження дамби.

"Вода зникла, залишивши сухе дно, рибу, що гине, та птахів біля останніх мілководних ділянок. Нижче за течією вода почала затоплювати села. На тлі того, що відбувається, дедалі голосніше лунає питання: чи не почали наслідки руйнування чужої інфраструктури повертатися додому?", - написав він.

Фото: threads.com/@s.murash

У відповідь користувачка соцмережі Тhreads Маргарита (margaryta_n) висловила припущення, що Росію поступово наздоганяє карма.

"Підірване... Каховське водосховище! Україна… напевно, карма все-таки діє", - написала вона.

Фото: threads.com/@_margaryta_n

Дивіться відео про мілке водосховище

Зазначимо, що в липні Україна завдала двох ударів по греблі Бєлгородського водосховища в районі сіл Безлюдівка та Графовка Шебекінського округу. В результаті атак там почався інтенсивний і неконтрольований скид води.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", у жовтні 2025 року підтвердив, що українські війська завдали удару по дамбі Бєлгородського водосховища. Удари призвели до пошкодження гідротехнічних споруд і скидання води.

Каховська катастрофа / Главред - інфографіка

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

"Главред" з посиланням на The New York Times попереджав, що підрив Каховської ГЕС у червні 2023 року став найруйнівнішою екологічною катастрофою в Україні. У результаті вибуху вода з Дніпра затопила значні території, вивільнивши токсичні відкладення.

Після підриву Каховської греблі водосховище повністю обміліло, а його дно перетворилося на суху рівнину.

У свою чергу заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, чи потрібно Україні відновлювати Каховську ГЕС. Він пояснив, яке значення вона має для південних регіонів України.

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