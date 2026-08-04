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РФ готує масштабний наступ на "Фортечний пояс" Донеччини за сценарієм Покровська - ISW

Дар'я Пшеничник
4 серпня 2026, 10:39
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Аналітики зафіксували повторення сценарію 2025 року, який раніше відкрив окупантам шлях на Покровськ і Гуляйполе.
РФ готує масштабний наступ на 'Фортечний пояс' Донеччини за сценарієм Покровська - ISW
Росія повторює сценарій ізоляції Покровська / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Головне з новини:

  • РФ повторює тактику BAI проти "Фортечного поясу"
  • Цілі кампанії - Слов'янськ і Краматорськ
  • Удар РСЗВ пошкодив міст у Слов'янську

відео дня

Російська армія розгорнула нову кампанію повітряного перекриття бойового поля (BAI), спрямовану проти Слов'янська та Краматорська - міст, які формують північну околицю українського "Фортечного поясу" в Донецькій області. Ідеться про повторення окремих елементів торішнього сценарію, який наприкінці 2025 року створив умови для просування окупантів на Покровськ і Гуляйполе, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Сам термін означає застосування авіації для ураження цілей у найближчому тилу за лінією фронту, щоб змінити перебіг боїв у короткій перспективі. Аналітики наголошують, що кампанія 2025 року дала окупантам лише частковий результат, але його виявилося достатньо для багатомісячного тиску сухопутних сил на двох напрямках.

"Головною метою поточної російської кампанії з використанням безпілотних літальних апаратів (BAI) проти "Фортечного поясу" - як і в попередніх кампаніях з використанням BAI - є відрізання українських військ, що захищають "Фортечний пояс", від стабільного логістичного забезпечення", - зазначили аналітики.

Локомотиви, полігони та тисяча дронів "Молнія"

Набір засобів ураження минулого року був комбінованим: окупанти застосовували безпілотники, ракети й керовані авіабомби проти українських наземних ліній зв'язку (GLOC), техніки, полігонів і залізничної інфраструктури, щоб ізолювати постачання на покровському та гуляйпільському напрямках.

Тепер у пріоритеті - рухомий склад. Дедалі частіше під удари потрапляють українські локомотиви, від яких критично залежить забезпечення Збройних сил. У липні 2026 року командування РФ передало своїм підрозділам 1 000 безпілотників типу "Молнія" та розпорядилося активізувати ураження логістичних об'єктів у Краматорську й довколишніх районах.

Розбитий міст через Казенний Торець

Паралельно противник узявся за переправи, що з'єднують два ключові міста агломерації.

"Відеозапис із геолокацією, опублікований 2 серпня, показує наслідки недавнього удару російської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), який сильно пошкодив Черівковський міст через річку Казенний Торець у східній частині Слов'янська. Міст з'єднує Слов'янськ із шосе Х-20 і веде до Краматорська", - нагадали в ISW.

За даними російських військових блогерів, ця переправа була важливим логістичним маршрутом між Слов'янськом і Краматорськом і належала до трьох мостів у місті, здатних витримувати вагу важкої техніки.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Главред раніше писав, що весняно-літня наступальна кампанія російських окупантів не принесла Кремлю очікуваних результатів. Незважаючи на активні штурми на кількох напрямках, темпи просування армії РФ залишаються значно нижчими за торішні. За даними аналітиків ISW, у липні 2026 року російські війська просунулися лише на 37,85 квадратних кілометра, що в середньому становить близько 1,22 квадратного кілометра на добу.

Нагадаємо, російські окупанти просунулися через державний кордон на півночі Куп'янського району Харківської області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Раніше повідомлялося, що в липні Росія суттєво збільшила чисельність військових, яких залучає до штурмових дій на фронті, водночас зросли й втрати окупантів від ударів українських дронів. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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