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На Україну може чекати найсуворіша зима з початку повномасштабної війни - CNBC

Віталій Кірсанов
4 серпня 2026, 09:52
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Протягом останніх тижнів російські війська посилили ракетні удари по українських містах.
На Україну чекає найскладніша зима з початку війни
На Україну чекає найскладніша зима з початку війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з YouTube

Коротко:

  • Україна працює над створенням власних протиракетних рішень
  • Путін спробує використати зиму, щоб остаточно зламати Україну

Україна готується до чергової складної зими, яка, за оцінками експертів, може стати найсерйознішим випробуванням з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє CNBC.

Як зазначає видання, останніми тижнями російські війська посилили ракетні атаки на українські міста. Припускається, що таким чином Росія намагається скористатися дефіцитом у України засобів для перехоплення балістичних ракет.

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Генеральний директор компанії Fire Point Ірина Терех наголосила, що Києву необхідно тверезо оцінювати загрози, з якими країна зіткнеться в найближчі місяці. За її словами, однією з головних проблем залишається гостра нестача систем протиповітряної оборони.

"Минула зима стала дуже важкою для України, особливо для великих міст. Однак майбутня, ймовірно, виявиться ще складнішою", - заявила Терех у коментарі CNBC.

Зараз Україна продовжує значною мірою покладатися на американські комплекси Patriot PAC-3 для захисту від російських балістичних ракет. При цьому вітчизняні підприємства працюють над створенням власних протиракетних рішень, однак цей процес вимагає часу.

За словами Терех, розробка подібних технологій зазвичай займає два-три десятиліття, тоді як українські фахівці намагаються реалізувати такі проєкти за кілька років, що унеможливлює швидкий результат до початку зимового сезону.

Підготовка до зимового періоду

Влада України вже посилює захист об’єктів енергетичної інфраструктури та формує необхідні запаси для стабільного проходження опалювального сезону. Крім того, Київ розраховує залучити додаткове фінансування з боку європейських партнерів і сформувати окремий пакет допомоги на зимовий період.

Водночас аналітик Сергій Кузан вважає, що нещодавні кадрові зміни в уряді також можуть бути пов’язані з підготовкою країни до майбутньої зими.

На його думку, оновлення Кабінету міністрів спрямовано на перезапуск ключових державних процесів та посилення взаємодії між відомствами. Як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, основним завданням нового складу уряду є забезпечення повної готовності енергетичної та оборонної інфраструктури до холодної пори року.

Путін продовжить боротьбу взимку

Колишній посол США в НАТО Курт Волкер вважає, що російський диктатор Володимир Путін, безсумнівно, спробує використати зиму, щоб остаточно зламати Україну, позбавивши країну електро- та теплопостачання.

Проте Волкер заявив, що Київ перебуває в кращому становищі для відбиття російських балістичних ракетних ударів, ніж минулої зими.

"Путін рухається довгостроковим шляхом до поразки. Він не може впоратися з втратами на полі бою. Україна позбавляє Кремль нафтопереробних та експортних потужностей, що виснажує його бюджет", - заявив Волкер у ефірі CNBC.

Він вважає, що Путін боротиметься доти, доки зможе, але його можливості стають обмеженими.

"Я думаю, він продовжить боротьбу взимку – вважаючи, що це може піти на користь Росії, – але до весни, я думаю, Путін зіткнеться з жорсткими обмеженнями у своїй агресивній війні і йому доведеться погодитися на припинення вогню", – додав він.

Аналітики називають нещодавні спроби України завдати удару по ключових логістичних центрах, таких як роздрібний гігант на кшталт Amazon Wildberries, стратегією, спрямованою на підвищення витрат війни для російського бізнесу в надії, що Путін буде змушений сісти за стіл переговорів.

Чи можливе повітряне перемир’я в Україні напередодні сезону холодів

Директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі "Київ24" визнав, що повітряне перемир’я теоретично могло б убезпечити генеруючі потужності напередодні зими, проте на даний момент шансів на таку домовленість практично немає.

За словами Магди, публічні заяви Володимира Путіна свідчать про те, що Кремль, як і раніше, налаштований продовжувати війну й говорити про "перемогу", а не про паузу в бойових діях.

Мирні переговори - новини

Як писав "Главред", у найближчі тижні можуть з’явитися нові можливості для відновлення переговорів між Україною та Росією. У США заявили про підготовку дипломатичних ініціатив, спрямованих на пошук шляхів до завершення війни. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця вважає, що продовження далекобійних ударів по російській території може з часом змусити Кремль повернутися до переговорів про припинення війни.

28 липня Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Двостороння зустріч Зеленського і Трампа відбулася в Білому домі за закритими дверима, без представників ЗМІ.

За даними журналістів, Трамп і Зеленський розглянули варіанти досягнення мирної угоди та питання довгострокового співробітництва у сфері оборони, зокрема можливе надання Україні дозволів на виробництво американської зброї.

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Про джерело: CNBC

CNBC - це американський кабельний телеканал та онлайн-платформа, що спеціалізується на бізнес-новинах, фінансових ринках та економіці. Канал належить корпорації NBCUniversal і був заснований у 1989 році. Його головний офіс розташований у місті Енглвуд-Кліффс, штат Нью-Джерсі. CNBC висвітлює біржові індекси, корпоративні новини, інвестиційні тенденції та глобальні економічні процеси, а також пропонує аналітику та коментарі від провідних експертів. Онлайн-версія ресурсу, доступна за адресою www.cnbc.com, є одним із найпопулярніших світових джерел оперативної інформації про фінанси, бізнес та технології, орієнтованих як на професіоналів, так і на широку аудиторію.

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