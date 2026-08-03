Україна запропонувала РФ три варіанти перемир'я: в ОП розкрили реакцію Кремля

Радник керівника Офісу президента заявив, що Кремль може змінити позицію під тиском внутрішньої кризи.

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Подоляк назвав варіанти перемир'я, до яких готова Україна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези Подоляка:

Україна готова до різних форматів перемир’я

Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Кремль не готовий до реальних переговорів

Україна готова розглядати різні формати перемир’я, зокрема припинення ударів у повітряному просторі та енергетичне перемир’я. Проте Кремль не демонструє готовності до таких кроків. Про це в ефірі Deutsche Welle заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Ми пропонуємо будь-які формати: і перемир’я, і в повітряному просторі, і енергетичне перемир’я. Там можна знайти цілу низку форматів. Крім того, пропонується замороження війни по лінії фронту для того, щоб далі вже вести важкі переговори", - розповів він. відео дня

Радник голови ОП також заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з російським лідером для обговорення ключових питань завершення війни.

За словами Подоляка, такі переговори підтримують і Сполучені Штати. Водночас він зазначив, що саме Москва наразі не готова переходити до реального діалогу.

"Президент України неодноразово говорив, що готовий і до особистої зустрічі для обговорення складних питань тощо. США все це підтримують у повному обсязі", - наголосив він.

Подоляк вважає, що російський лідер Володимир Путін залишається зосередженим на власному баченні війни та не готовий змінювати позицію. Він припустив, що ситуація може змінитися лише під впливом внутрішнього тиску всередині Росії.

"Він зациклений на одній ідеї, і навколо цієї ідеї вже виріс цілий світ у його уяві. Вивести його звідти практично неможливо без медикаментозної терапії. На жаль. Ми будемо робити будь-які пропозиції. США будуть робити будь-які пропозиції. Але, поки всередині Росії не буде наростати криза, повʼязана з ударами по Wildberries, НПЗ, з дефіцитом палива, продуктів, бізнес-втратами, істотними на рівні дрібного, середнього та великого бізнесу – нічого не буде. Поки тиск усередині Росії не стане таким, що викликає страх, ви не отримаєте жодної відповіді", - заявив Подоляк.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

Який головний козир України у переговорах - пояснення експерта

Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявив в інтерв’ю NPR, що продовження далекобійних ударів по території Росії може змусити Кремль повернутися до переговорів про завершення війни. За його словами, Україна готова до припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. Водночас це не означатиме визнання окупованих територій російськими - ні юридично, ні фактично.

Кислиця наголосив, що Москва досі висуває неприйнятні для Києва вимоги, зокрема щодо визнання контролю над п’ятьма українськими регіонами. Представник ОП зазначив, що сучасна війна вже вийшла за межі традиційних бойових дій.

"Якщо ми будемо продовжувати робити те, що робимо, завдаючи ударів на велику відстань, рано чи пізно у російського лідера залишиться лише один вибір - сісти за стіл переговорів і обговорити, як зупинити цю війну", - заявив він.

Мирні переговори - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент Зеленський раніше заявив, що Путін відмовляється вести переговори навіть про тимчасове припинення вогню. За його словами, президент США Дональд Трамп і європейські лідери прагнуть зупинити війну і Україна розраховує на санкції та законопроект Ліндсі Грема.

Також Зеленський заявив, що питання Криму не обговорюється і для України воно є принциповим. За словами експерта Романа Світана, російські війська реально витіснити з Криму за півтора-два роки.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон має намір активізувати зусилля для оцінки перспектив відновлення переговорів між Києвом і Москвою. Він зазначив, що у найближчі тижні очікуються ініціативи щодо відновлення переговорного процесу.

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Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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