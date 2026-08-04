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Fire Point готує "Фламінго" до нового турбореактивного двигуна

Віталій Кірсанов
4 серпня 2026, 00:05
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Компанія Fire Point розробила новий турбореактивний двигун: його можна буде встановити на ракету "Фламінго".
Fire Point готує
Fire Point готує "Фламінго" до нового турбореактивного двигуна / Колаж: Главред, фото: Fire Point, скріншот

Коротко:

  • Новий двигун планують довести до готовності в максимально стислі терміни
  • Розробка турбореактивного двигуна - складніше завдання, ніж створення самої ракети

Українська компанія Fire Point створила власний турбореактивний двигун, розроблений спільно з конструкторським бюро, яке раніше брало участь у створенні двигуна АІ-25. Про це генеральний директор компанії Ірина Терех розповіла в інтерв’ю TWZ.

За її словами, саме двигун АІ-25ТЛ став першою силовою установкою, використаною в крилатій ракеті FP-5 "Фламінго". При цьому за час розробки ракета отримала можливість працювати з п’ятьма різними типами двигунів.

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""Фламінго" спочатку проектувався як гнучка платформа, здатна працювати з різними типами двигунів. Тому ми дійсно можемо значно розширити перелік сумісних двигунів", - заявила Терех.

Вона також повідомила, що Fire Point понад півтора року працювала над створенням власного турбореактивного двигуна для безпілотних літальних апаратів.

"Зараз ми збираємо перші десять прототипів перспективного турбореактивного двигуна з вентиляторним агрегатом власного виробництва", - зазначила керівниця компанії.

За словами Терех, новий двигун планують довести до готовності в максимально стислі терміни. При цьому вона підкреслила, що розробка турбореактивного двигуна є значно складнішим інженерним завданням, ніж створення самої ракети.

Генеральний директор Fire Point повідомила, що до кінця поточного року компанія розраховує завершити повний цикл випробувань усіх дослідних зразків, внести необхідні доопрацювання та підготувати виріб до серійного випуску. Початок масового виробництва заплановано на наступний рік.

Окремо Терех прокоментувала плани щодо нарощування виробництва ракет "Фламінго". За її словами, вийти на раніше заявлений обсяг - не менше семи ракет - поки що не вдалося через недостатню кількість замовлень.

Вона пояснила, що очікування фінансування за кредитною програмою Європейського Союзу вплинуло на обсяг контрактів, через що підприємство було змушене знизити темпи виробництва порівняно зі своїми максимальними можливостями.

У компанії розраховують збільшити випуск продукції до запланованого рівня вже до кінця цього року або на початку наступного. За словами Терех, терміни залежатимуть від надходження нових контрактів.

Fire Point готує
Інфографіка: Главред

Що може змінити хід війни - коментар експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар зазначив, що систематичні удари України по російській нафтовій інфраструктурі можуть мати не менший вплив на хід війни, ніж події безпосередньо на фронті. На його думку, саме доходи від експорту нафти залишаються основним джерелом фінансування російської військової машини, тому поразка цього сектору поступово послаблює можливості РФ продовжувати агресію.

Водночас експерт підкреслив, що не варто очікувати, ніби один вид озброєння або окреме рішення здатні кардинально змінити ситуацію на користь України.

На думку Гончара, вирішальне значення має комплексний тиск на всі складові російської військової системи. Окрім вже існуючих труднощів із технікою та поповненням особового складу, дедалі відчутнішими стають проблеми в енергетичному секторі, які поступово обмежують фінансові можливості Росії для ведення війни.

Удари "Фламінго" по Росії - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський підтвердив застосування ракет FP-5 "Фламінго" під час удару по заводу "Титан-Баррикади" у Волгограді. Офіційне повідомлення супроводжувалося заявою про розширення ударів по РФ. За його словами, відстань до однієї з цілей становила близько 2070 км, а маршрут дронів - приблизно 2500 км.

Наприкінці червня Сили оборони України завдали нового дальнобійного удару по одному з ключових підприємств російського оборонно-промислового комплексу. Атака на федеральний науково-виробничий центр "Титан-Баррикади" у Волгограді могла стати найрезультативнішою для крилатих ракет FP-5 "Фламінго" з моменту початку їхнього застосування.

Рано вранці 10 червня в російських Чебоксарах (Чуваська республіка) пролунала серія потужних вибухів. Над містом піднявся чорний дим. Ймовірно, під ударом ракет "Фламінго" опинився завод ВНІІР-Прогрес, що випускає компоненти для російської зброї.

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Про джерело: Fire Point

Fire Point - українська оборонна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних систем і ракетного озброєння. Компанія стала одним із помітних учасників українського оборонно-промислового комплексу під час повномасштабної війни.

Підприємство відоме насамперед розробкою далекобійних ударних безпілотників та ракетних технологій. Одним із найвідоміших проєктів Fire Point є крилата ракета "Фламінго", а також ракета-перехоплювач FP-7.x, яка має стати основою для антибалістичної системи Freyja.

Також Fire Point працює над розробкою балістичної ракети FP-9. За заявленими даними, вона має дальність ураження близько 855 км і боєголовку вагою до 800 кг.

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