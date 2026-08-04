Дочка Тома Круза з'явилася на публіці після відмови від батька: як вона виглядала

Сурі Круз відмовилася від прізвища голлівудського актора, який довгі роки не спілкувався зі своєю дочкою.

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Сурі та її мама Кеті Холмс / Колаж Главред, фото: скріншот, Instagram/katieholmes

Коротко:

Як виглядала Сурі

Де її сфотографували

20-річна Сурі, дочка голлівудських акторів Тома Круза та Кеті Холмс, вперше потрапила в об'єктиви фотографів після повідомлень про те, що офіційно відмовилася від прізвища свого знаменитого батька.

Дівчину помітили в Піттсбурзі, де вона навчається у Школі драми Університету Карнегі-Меллона. Про це повідомляє Page Six.

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Том Круз і Кеті Холмс - батьки дівчинки / ua.depositphotos.com

Папараці сфотографували Сурі після репетицій театральної вистави Midsummer!, у якій вона грає разом із однокурсниками.

Наприкінці липня стало відомо, що дочка Тома Круза юридично змінила ім’я і тепер офіційно носить прізвище Ноель (Noelle) - це друге ім’я її матері Кеті Холмс. Видання зазначає, що дівчина зареєстрована у списках виборців штату Пенсильванія як Suri Noelle, що підтверджує офіційну зміну імені.

За даними джерел, рішення було прийнято самою Сурі й не було спонтанним. Дівчина давно прагнула самостійності й хотіла сформувати власну ідентичність, не пов’язану з гучним прізвищем. При цьому Кеті Холмс повністю підтримала вибір доньки.

Стосунки Сурі з Томом Крузом залишаються напруженими вже багато років. Після розлучення актора з Кеті Холмс у 2012 році донька жила з матір’ю в Нью-Йорку, а ЗМІ неодноразово повідомляли, що батько практично не бере участі в її житті. В останні роки дівчина дедалі частіше використовувала прізвище Ноель, а тепер остаточно відмовилася від прізвища Круз.

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Про особу: Том Круз Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий лауреат премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий лауреат премії "Сатурн" (2002, 2022) та чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв’ю з вампіром", "З широко закритими очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" та дилогія "Топ Ган".

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