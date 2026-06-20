Один із дітей Джолі вирішив підтримувати зв’язок із Бредом Піттом

Коротко:
- Хто вирішив підтримувати зв'язок з актором
- Що розповів інсайдер
Син популярної голлівудської актриси Анджеліни Джолі, Пакс Джолі-Пітт, підтримує тісні стосунки з родиною свого батька, Бреда Пітта.
"Пакс, як і раніше, підтримує зв’язок із родиною свого батька і продовжує проводити з ними час", — ексклюзивно повідомило джерело Page Six. "Нещодавно він приєднався до своєї родини на вечері, присвяченій заручинам його кузини Сідні з Архімедом Джеромом".
За словами інсайдера, на вечірці також були присутні сестра Бреда, Джулі Пітт Ніл, його племінниця Рейган Пітт та багато інших близьких членів родини.
Незважаючи на тісні стосунки Пакса з родиною свого батька, у нього "не дуже тісні стосунки з Бредом", — ексклюзивно повідомило друге джерело.
Представники Джолі та Пітта не відповіли на запити Page Six щодо коментарів.
У той час як 22-річний Пакс продовжує проводити час зі своїми родичами по батьківській лінії, декілька його братів і сестер останніми роками вжили заходів, щоб дистанціюватися від прізвища Пітт.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, "бойовий дух" Анджеліни Джолі повернувся аж майже через десять років після розлучення з колишнім чоловіком Бредом Піттом.
Раніше також зірка шоу "Танці з зірками" та хореограф Ілона Гвоздева похвалилася новим елітним авто, яке, коротше кажучи, вона купила собі сама.
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Про особу: Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі — американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
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