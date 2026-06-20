Один із дітей Джолі вирішив підтримувати зв’язок із Бредом Піттом

Представники Джолі та Пітта не відповіли на запити й не стали коментувати заяву інсайдера.

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Бред Пітт із дітьми в минулі часи / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Хто вирішив підтримувати зв'язок з актором

Що розповів інсайдер

Син популярної голлівудської актриси Анджеліни Джолі, Пакс Джолі-Пітт, підтримує тісні стосунки з родиною свого батька, Бреда Пітта.

"Пакс, як і раніше, підтримує зв’язок із родиною свого батька і продовжує проводити з ними час", — ексклюзивно повідомило джерело Page Six. "Нещодавно він приєднався до своєї родини на вечері, присвяченій заручинам його кузини Сідні з Архімедом Джеромом".

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Анджеліну Джолі підтримують діти / фото: ua.depositphotos.com

За словами інсайдера, на вечірці також були присутні сестра Бреда, Джулі Пітт Ніл, його племінниця Рейган Пітт та багато інших близьких членів родини.

Незважаючи на тісні стосунки Пакса з родиною свого батька, у нього "не дуже тісні стосунки з Бредом", — ексклюзивно повідомило друге джерело.

Представники Джолі та Пітта не відповіли на запити Page Six щодо коментарів.

Бред Пітт потихеньку втрачає дітей / ua.depositphotos.com

У той час як 22-річний Пакс продовжує проводити час зі своїми родичами по батьківській лінії, декілька його братів і сестер останніми роками вжили заходів, щоб дистанціюватися від прізвища Пітт.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, "бойовий дух" Анджеліни Джолі повернувся аж майже через десять років після розлучення з колишнім чоловіком Бредом Піттом.

Раніше також зірка шоу "Танці з зірками" та хореограф Ілона Гвоздева похвалилася новим елітним авто, яке, коротше кажучи, вона купила собі сама.

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Про особу: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі — американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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