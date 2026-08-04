Після пекельних +40°C почнуться дощі з грозами: коли спека відступить

Синоптик назвала дату, коли в Україну повернеться комфортна прохолодна погода.

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Прогноз погоди в Україні 5 серпня / фото: УНІАН

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Якою буде максимальна температура повітря в Україні 5 серпня

Коли закінчиться друга хвиля спеки в Україні та падатимуть дощі

Погода в Україні завтра, 5 серпня, буде спекотною. За прогнозом синоптика Наталії Діденко, максимальна температура повітря становитиме +32+39 градусів, подекуди, ймовірно, до +40 градусів.

Опадів в середу в Україні не буде. Але ситуація зміниться ближче до кінця тижня. 7 серпня на заході, а 8-9 серпня у більшості регіонів України очікується прихід свіжої повітряної маси. Ввечері 7 серпня очікуються дощі з грозами.

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Погода в Україні 5 серпня / фото: скріншот з meteoprog

"А поки що найближчими цими трьома днями Україна побуде однією з найспекотніших країн Європи", - зазначила Діденко.

Синоптична карта на 6 серпня / фото: facebook.com/tala.didenko/

Погода в Києві 5 серпня

У середу у столиці очікується суха і дуже спекотна погода. Вдень температура повітря підніметься до +35 градусів.

Погода в Києві 5 серпня / фото: скріншот з meteoprog

"Ще трохи, ще - сильна спека, проте тиждень завершиться комфортною температурою повітря", - додала синоптик.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Якою буде погода в Україні до кінця тижня

Главред писав, що за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, погода в Україні у першій декаді серпня стане найспекотнішим періодом цього літа. Найближчими днями країну накриє суха та гаряча повітряна маса субтропічного походження.

Через високий атмосферний тиск, слабкий вітер та малохмарну погоду температура повітря вдень значно перевищуватиме кліматичну норму. Найбільша спека очікується у західних та південно-західних областях. Там місцями температура може піднятися до +40 °С.

Послаблення спеки прогнозують лише наприкінці тижня. Причиною стане проходження холодного фронту, який принесе дощі, грози та поступове зниження температури.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україну найближчими днями накриє хвиля сильної спеки і температура повітря місцями підніметься до +35+38 градусів. Водночас уже формується атмосферний фронт, який почне змінювати погодну ситуацію в країні.

Раніше повідомлялося, що пік спеки передбачається в Україні 6 серпня, коли повсюди домінуватиме дуже сильна спека. До того пару днів та після того ще будуть острівці сильної спеки.

Напередодні метеорологи попередили українців, що до спеки +30 градусів і вище слід звикати, оскільки така температура повітря вже не буде для України аномалією.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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