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"Ніколи не вступимо": Залужний зробив заяву про майбутнє України в НАТО

Віталій Кірсанов
4 серпня 2026, 00:53
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За словами Залужного, протягом багатьох років Україні неодноразово обіцяли членство в Альянсі.
Залужний виступив із заявою щодо майбутнього України в НАТО
Залужний виступив із заявою щодо майбутнього України в НАТО / Колаж: Главред, фото: 199-й навчальний центр десантно-штурмових військ ЗС України, 1-ша окрема танкова Сіверська бригада, t.me/Zaluzhnui

Коротко:

  • Залужний не вірить, що Україна вступить до НАТО
  • Україна може спиратися на нові європейські оборонні об’єднання

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що скептично оцінює можливість вступу України до НАТО. Таку думку він висловив під час дискусії з питань євроатлантичної інтеграції на загальній нараді українських послів у Києві, повідомляє "Європейська правда".

За словами Залужного, протягом багатьох років Україні неодноразово обіцяли членство в Альянсі, однак він не вірить, що цей сценарій буде реалізовано.

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"Дуже добре знаю НАТО. Мабуть, років 12 особисто займався тим, щоб ми освоїли стандарти НАТО, і щороку слухав казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо до НАТО. На жаль, ми ніколи до нього не вступимо!" – заявив Залужний.

Він також пояснив свою позицію тим, що, на його думку, нинішні підходи та військові доктрини НАТО не в повній мірі відповідають рівню розвитку сучасних Збройних сил України.

Крім того, Залужний зазначив, що Альянсу ще належить пройти тривалий процес адаптації до нових викликів у сфері безпеки. При цьому він підкреслив, що для України вкрай важливі технології, якими володіють держави НАТО, насамперед у сфері протиракетної оборони та космічних можливостей.

Говорячи про майбутню архітектуру безпеки, колишній головнокомандувач припустив, що Україна може спиратися на нові європейські оборонні об’єднання. Зокрема, він назвав перспективним співробітництво з Об’єднаними експедиційними силами (JEF), хоча й зазначив, що цей формат поки що не передбачає механізму колективної оборони, аналогічного статті 5 Північноатлантичного договору.

вступление в НАТО инфографика
Інфографіка: Главред

Чим загрожує Україні вихід США з НАТО – думка експерта

Політичний аналітик і військовослужбовець Віктор Андрусів вважає, що внутрішні конфлікти в НАТО можуть мати серйозні наслідки для України та підтримки союзників.

"Ситуація може розвиватися за двома абсолютно різними сценаріями, - пояснює він. - Негативний сценарій передбачає радикальний вихід США з Північноатлантичного союзу. У такому разі країни почнуть більше зосереджуватися на власній безпеці та накопиченні ресурсів, що може призвести до певного краху інститутів ЄС. Хоча я не вважаю це неминучим".

Водночас Андрусов зазначає, що можливий і позитивний розвиток подій.

"Європейські держави можуть сприйняти кризу як сигнал для посилення власної обороноздатності та формування нового оборонного союзу", - додає експерт.

Вступ України до НАТО - новини за темою

Нагадаємо, "Главред" писав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не бачить України в НАТО. Однак він пообіцяв надати українській державі дуже хороші гарантії безпеки.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив скептичну оцінку щодо швидкого вступу України до Альянсу.

Західні союзники вважають вступ України до НАТО малоймовірним, а тому підтримують альтернативну стратегію. Партнери Києва розглядають можливість інвестувати мільярди у військову промисловість України, щоб країна могла ефективніше реагувати на агресію з боку Росії.

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Про особу: Валерій Залужний

Валерій Федорович Залужний (нар. 8 липня 1973 р., Новоград-Волинський, нині Звягель, Житомирська область) - український військовий керівник, генерал. З 2021 року по 2024 рік був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.

Командувач військами Оперативного командування "Північ" (2019–2021), начальник Об’єднаного оперативного штабу ЗС України - перший заступник командувача Об’єднаних сил (2018), начальник штабу - перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009–2012).

23 травня 2022 року увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time, а в жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових за версією НВ.

Посол України у Великій Британії. Приступив до виконання обов’язків посла 11 липня 2024 року.

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