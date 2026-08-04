Коротко:
- Як Лорак вирішила врятувати свою доньку
- Хто їй порадив це зробити
Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора - Росії, розчарувала свого чоловіка, оскільки вирішила поки що не купувати нерухомість ані в Іспанії, ані в Азербайджані.
Як пишуть російські пропагандисти, чоловікові Ані Лорак доведеться ще трохи почекати, поки дружина купить йому будинок, адже у співачки з’явилися інші плани - житло в Америці. Таким чином, співачка вирішила "підстелити соломку" своїй скандальній дочці на випадок, якщо доведеться тікати з РФ.
Як розповів знайомий зрадниці України, вона замислилася над купівлею нерухомості в США для своєї дочки:"Кароліні, Кіркорову та Лазареву вже давно говорили, що зараз лише лохи не користуються шансом придбати квартиру чи будинок в Америці. Купувати й оформлювати легко, скрізь є наші люди, готові допомогти, поки є гроші, треба діяти. І оформляти не на чоловіка, а на дитину. Ці чоловіки - сьогодні є, завтра немає".
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Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак – співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
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