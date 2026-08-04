ЗСУ продовжують наступ у Харківській області, відбиваючи атаки РФ – ISW

На початку серпня армія РФ продовжувала наступальні дії в районі Куп’янська, однак не досягла підтверджених успіхів.

https://glavred.net/war/vsu-razvivayut-nastuplenie-v-harkovskoy-oblasti-otrazhaya-ataki-rf-isw-10785785.html Посилання скопійоване

ЗСУ продовжують наступ у Харківській області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Коротко:

Українські сили виконують два паралельні завдання в Харківській області

Сили оборони продовжують завдавати ударів по російській техніці в ближньому тилу

Російські війська продовжують спроби просунутися на Куп'янському напрямку, проте українські захисники не тільки стримують наступ, а й проводять контратаки. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, на початку серпня армія РФ продовжувала наступальні дії в районі Куп’янська, однак підтверджених успіхів не досягла. При цьому російські військові блогери стверджували, що окупанти нібито просунулися в центральній частині міста, а також на північ, південь і захід від Куп’янська. За їхньою версією, російські підрозділи утримують центр міста, тоді як українські сили ведуть контратаки з його околиць.

відео дня

Разом з тим ISW звертає увагу на опубліковані українським військовим журналістом Юрієм Бутусовим кадри, на яких зафіксовано знищення російської колісної самохідної артилерійської установки 2С44 "Гіацинт-К" на Куп’янському напрямку. За даними аналітиків, це лише другий підтверджений випадок знищення такої установки з початку повномасштабної війни.

У звіті також підкреслюється, що українські підрозділи одночасно ведуть оборонні та наступальні дії в Харківській області.

За словами представника 2-го корпусу Національної гвардії України Володимира Дегтярьова, українські сили наразі виконують два паралельні завдання: обороняють позиції на північ і схід від Харкова, а також проводять наступальну операцію на Куп’янському напрямку.

Крім того, Сили оборони продовжують завдавати ударів по російській техніці в ближньому тилу, щоб не допустити її перекидання на передову. Так, 3 серпня одна з українських бригад, що діє на півночі Харківської області, повідомила про знищення кількома ударами безпілотників російських танків, які перебували в тилових районах противника.

Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

"Главред" раніше писав, що весняно-літня наступальна кампанія російських окупантів не принесла Кремлю очікуваних результатів. Незважаючи на активні штурми на кількох напрямках, темпи просування армії РФ залишаються значно нижчими за торішні. За даними аналітиків ISW, у липні 2026 року російські війська просунулися всього на 37,85 квадратних кілометра, що в середньому становить близько 1,22 квадратного кілометра на добу.

Нагадаємо, російські окупанти просунулися через державний кордон на півночі Куп’янського району Харківської області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Раніше повідомлялося, що в липні Росія суттєво збільшила чисельність військових, яких залучає до штурмових дій на фронті, при цьому зросли й втрати окупантів від ударів українських дронів. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред