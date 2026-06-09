Гендер-вечірка в Сен-Тропе: Галкін і Варнава влаштували свято для "Міс Україна"

У Сен-Тропе українці знову відзначилися розкішною вечіркою.

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"Міс Україна" з розмахом відсвяткувала свій день народження / Колаж Главред, фото Instagram/margoritapasha

Коротко:

Хто відсвяткував день народження

Хто виступав на заході

Українці вже не вперше вражають розмахом своїх заходів. Цього разу відзначилася "Міс Україна 2019" Маргарита Паша. Вона вирішила відсвяткувати свій день народження і приурочити до нього гендер-паті.

Відео з заходу вона виклала на своїй сторінці в Instagram. Цікаво, що розважали нечисленних гостей міс — хороші росіяни — Максим Галкін і Катерина Варнава, а за музичну частину вечора відповідала Світлана Лобода.

відео дня

Лобода виступила для Міс Україна / Скріншот

Сам захід проходив на розкішній віллі: там була встановлена сцена, величезний екран і шикарно прикрашені столи. Крім дня народження, Паша вирішила влаштувати і гендер-паті.

Міс Україна та її чоловік відсвяткували дорогий захід / Скріншот

Для цього на сцені з'явився її чоловік, дніпровський бізнесмен Олександр Гузенко. Під час свята з'ясувалося, що у пари буде хлопчик.

Міс Україна та її чоловік відсвяткували дорогий захід / Скріншот

"Ми думали, що будемо приховувати мій стан до останнього – майже до самих пологів. Але так збіглося, що животик почав рости саме до мого дня народження. І я попросила чоловіка подарувати мені довгоочікуване свято і саме під час нього дізнатися, кого ми чекаємо, – розповіла "Міс Україна 2019".

Міс Україна та її чоловік відсвяткували дорогий захід / Скріншот

Маргарита Паша — українська модель і володарка титулу "Міс Україна — 2019". Повідомляється, що розкішний день народження Маргарити в Сен-Тропе оплатив її чоловік — бізнесмен Олександр Гузенко, який колись входив до списку найбагатших людей Дніпра.

Міс Україна та її чоловік відсвяткували дороге свято / Скріншот

Міс Україна та її чоловік відсвяткували дороге свято / Скріншот

До речі, нещодавно Максим Галкін вже влаштовував українське весілля в Каннах. Тоді він виступав "у парі" з Валерієм Меладзе.

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Про особу: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

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