"Не дає заснути": український співак зізнався, що влаштувався до школи заради броні

Співак Brykulets навчає учнів 9-11 класів писати пісні.

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Співак Brykulets навчає учнів 9–11 класів писати пісні / колаж: Главред, фото: instagram.com/brykulets

Коротко:

Співак Brykulets працює в державній установі

Учні співака пишуть пісні про кохання

Популярний український співак Brykulets (справжнє ім'я — Іван Іщенко) зізнався, що влаштувався на роботу в школу заради відстрочки від мобілізації.

В інтерв’ю для проєкту "СучЦукрМуз" на запитання, з якою метою він працює в державній установі — для отримання відстрочки чи "від душі" — виконавець відповів:

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"Частково, що ж я можу сказати".

За його словами, він навчає учнів 9–11 класів писати пісні.

"Ну, я їм просто розповідаю про такий вид дозвілля, як написання пісень. Що вони можуть писати все, що завгодно… все, що їх мучить… я з такого терапевтичного боку все-таки підходжу до цього… Випустити те, що хвилює, що не дає заснути… Не всі пишуть. Але ті, хто пише, пишуть про кохання", — уточнив артист.

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Хто з українських артистів має відстрочку від мобілізації

Український актор Роман Луцький живе в Івано-Франківську, а до Києва приїжджає по роботі. Артист зізнався, що кілька разів його зупиняли працівники ТЦК, але він має "бронь". Відстрочку він отримав як актор Івано-Франківського національного театру.

Український співак і музикант Філіп Коляденко (Kadnay, Phil it) є чоловіком призовного віку. Однак, за словами самого артиста, на даний момент він уже два роки має відстрочку від мобілізації.

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Про виконавця: BRYKULETS BRYKULETS — український виконавець у жанрах поп, хіп-хоп та фанк. Учасник Національного відбору на Євробачення-2025 (пройшов до лонг-листа). Найпопулярніші пісні: "Чужію я", "Лебідонько", "Посилать", "Перестань".

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