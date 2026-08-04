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Україна ввела санкції проти постачальників деталей для балістики РФ - список

Віталій Кірсанов
4 серпня 2026, 01:34
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Україна запровадила нові санкції проти компаній, які постачають компоненти для балістичних ракет та обслуговують російський оборонний комплекс.
Україна ввела санкції проти постачальників деталей для балістичної зброї РФ
Україна ввела санкції проти виробників озброєння для РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Під санкції потрапили 23 компанії та пов’язані з ними 20 фізичних осіб
  • Під обмеження потрапили "Спецелектронкомплект", "Кідма Тек" та завод імені Морозова

Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти 23 компаній та 20 пов’язаних з ними фізичних осіб, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, виробляють і постачають обладнання та компоненти для ВПК РФ в обхід санкцій. Про це повідомила пресслужба глави держави в понеділок, 3 серпня.

"Під санкції потрапили 23 компанії та пов’язані з ними 20 фізичних осіб, які виробляють і постачають обладнання та компоненти для російського ВПК і силових структур в обхід санкцій", - йдеться в повідомленні.

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Серед них - компанія "Кідма Тек", яка виготовляє оптичні прилади, засоби протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню, ремонтує авіаційні та протитанкові керовані ракети, а також завод імені Морозова, що входить до структури "Ростеху", на який поширюються санкції. Там виробляють вибухові речовини, ракетне паливо та матеріали для ракетних комплексів, зокрема, постачають твердопаливні заряди для двигуна балістичної ракети "Іскандер-М".

Під санкції потрапили компанія "Спецелектронкомплект", яка бере участь у виробництві керованих авіаційних ракет, та підприємство "Аурум", що постачає системи РЕБ і дрони для російських військ.

Також у списку - російські ІТ-підприємства, які створюють цифрові рішення та програми інформаційної безпеки для державних і приватних замовників.

"Кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій або фінансування, вироблятиме менше балістичних ракет, дронів та іншої зброї для війни. Чим більше держав приєднаються до таких обмежень, тим слабкішими будуть можливості Росії завдавати ударів по Україні", - заявив радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Чому нові санкції США можуть стати проблемою для Росії - коментар експерта

Військовий експерт Петро Черник вважає, що можливе ухвалення нового американського законопроекту про санкції може створити значні проблеми для російської економіки. На його думку, цей документ може стати одним із найпотужніших інструментів тиску на Москву за весь період повномасштабної війни.

За словами експерта, попри спроби Росії переорієнтувати експорт на азіатські ринки, її економіка, як і раніше, залишається залежною від доходів від продажу енергоносіїв.

Саме нафтові доходи, зазначає Черник, дають Кремлю можливість фінансувати військово-промисловий комплекс, покривати бюджетні втрати та підтримувати високі витрати на війну.

"Для Росії нафта - це кров її бюджету. Якщо скоротити валютні надходження, рано чи пізно постане питання: за рахунок яких коштів продовжувати цю війну", - заявив Петро Черник у коментарі для "Армія Inform".

Санкції проти Росії - новини за темою

Як писав Главред, у липні стало відомо, що Білий дім схвалив "пекельні санкції" проти РФ.

Крім того, Сенат США під час процедурного голосування 28 липня підтримав законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану, який розробляв покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ було схвалено всього через кілька годин після похорону Грема у Вашингтоні та незабаром після зустрічі президента України Володимира Зеленського з сенаторами в Капітолії.

Також президент США Дональд Трамп запропонував розширити законопроект про так звані "пекельні" санкції проти Росії, включивши до нього також Іран.

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