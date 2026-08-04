У РФ померла зірка кіно та серіалів: їй було 56 років

Коротко:
- Від чого померла актриса
- Що про неї відомо
У терористичній Росії стало відомо про смерть популярної актриси Наталії Дончевої.
Як пишуть російські пропагандисти, на рахунку артистки - десятки ролей у кіно та серіалах. Наталії було 56 років.
Актриса, яка мала російське походження, серйозно хворіла протягом 10 років, і в неї зупинилося серце. Про це повідомили близькі Дончевої.
Дончева тривалий час проживала у Франції. Її останньою роботою стала французька драма "Тривожні зникнення". У 2019 році вона була номінована на премію Quebec Cinema Awards у категорії "Найкраща актриса другого плану" за роль у фільмі "Сашенька".
Повідомляється також, що актриса 10 років боролася з певним захворюванням. Подробиці її родина не розкриває.
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