У РФ померла зірка кіно та серіалів: їй було 56 років

У терористичній Росії померла молода актриса, яка знімалася у багатьох фільмах.

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Померла популярна російська актриса / Колаж "Главред", фото "Стархіт"

Коротко:

Від чого померла актриса

Що про неї відомо

У терористичній Росії стало відомо про смерть популярної актриси Наталії Дончевої.

Як пишуть російські пропагандисти, на рахунку артистки - десятки ролей у кіно та серіалах. Наталії було 56 років.

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Актриса, яка мала російське походження, серйозно хворіла протягом 10 років, і в неї зупинилося серце. Про це повідомили близькі Дончевої.

Актриса померла у Франції / Фото Стархіт

Дончева тривалий час проживала у Франції. Її останньою роботою стала французька драма "Тривожні зникнення". У 2019 році вона була номінована на премію Quebec Cinema Awards у категорії "Найкраща актриса другого плану" за роль у фільмі "Сашенька".

Повідомляється також, що актриса 10 років боролася з певним захворюванням. Подробиці її родина не розкриває.

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