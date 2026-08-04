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"Він проллє кров": Шмигаль розкрив підступний план Путіна на зиму

Віталій Кірсанов
4 серпня 2026, 10:50оновлено 4 серпня, 12:36
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За словами Шмигаля, Україна та Росія фактично ведуть паралельну боротьбу, намагаючись послабити енергетичний потенціал одна одної.
Шмигаль розкрив підступний план Путіна на зиму
Шмигаль розкрив підступний план Путіна на зиму / Колаж: Главред, фото: facebook.com/minenergoUkraine, скріншот

Коротко:

  • Кремль має намір завдати максимальної шкоди критичній інфраструктурі
  • Мета Росії - знищити водопостачання України
  • Україна продовжує завдавати ударів по нафтопереробній галузі РФ

Росія може змінити тактику ударів по Україні в майбутній зимовий період. Якщо раніше основними цілями були об’єкти енергетики, то тепер під загрозою можуть опинитися системи водопостачання та каналізації. Про це міністр енергетики Денис Шмигаль розповів в інтерв’ю Politico.

За словами голови Міненерго, Кремль має намір завдати максимальної шкоди критичній інфраструктурі, зробивши ставку на об’єкти, без яких неможливе нормальне функціонування міст.

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"Мета Росії зараз - знищити наше водопостачання. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення, але під час відключень електроенергії можна було вижити, якщо у вас був газ і вода", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що відсутність водопостачання та каналізації може призвести до значно тяжчих наслідків.

"Без води та каналізації прожити більше трьох днів вкрай важко", - заявив міністр.

Протистояння в енергетичній сфері

За словами Шмигаля, Україна та Росія фактично ведуть паралельну боротьбу, намагаючись послабити енергетичний потенціал одна одної. Саме стан енергетичної інфраструктури, на думку міністра, може вплинути на подальший перебіг війни та можливі переговори.

Він зазначив, що Володимир Путін прагне зруйнувати українську енергосистему, щоб підірвати економіку країни та ускладнити виробництво озброєння.

Крім того, на думку міністра, російське керівництво розраховує, що взимку українське суспільство виявиться виснаженим і почне чинити тиск на владу з вимогою піти на поступки.

Україна продовжує завдавати ударів по нафтопереробній галузі РФ

У відповідь Україна систематично атакує російські нафтопереробні підприємства. Як повідомив Шмигаль, такі удари вже вивели з ладу близько 40% первинних потужностей з переробки нафти, що сприяє виникненню дефіциту палива в Росії.

"Це схоже на дванадцятий раунд боксерського поєдинку, коли кожен із суперників сподівається, що першим не витримає саме супротивник", - сказав міністр.

Які очікування у Києва

Українська влада розраховує, що поєднання санкційного тиску з боку союзників та ударів по російській нафтовій інфраструктурі змусить Кремль припинити війну вже цієї осені. Якщо цього не станеться, Україні доведеться пережити ще одну зиму масованих атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський раніше наголошував, що посилення санкцій проти Росії та удари по її військовій і промисловій інфраструктурі залишаються ключовими елементами стратегії, яка має позбавити Москву альтернативи, окрім припинення війни.

Водночас глава держави зазначив, що Кремль, як і раніше, не демонструє готовності до завершення бойових дій і розраховує максимально затягнути війну.

Для захисту українських міст у зимовий період країні, як зазначив Шмигаль, як і раніше, необхідні ракети-перехоплювачі PAC-3 для комплексів Patriot, здатні ефективно знищувати російські балістичні ракети.

Як Україна готується до нової зими

Окрім оборони, країна посилює стійкість власної інфраструктури. Зокрема, будуються захисні укриття для сховищ електроенергії, води та газу.

Також в Україні поширюють модульні котли та генератори - вони менші за розміром і розкидані по території, тому Росії складніше вивести їх з ладу одним ударом.

"Україна набула здатності дуже швидко адаптуватися до криз, до викликів", - сказав Шмигаль.

Наскільки постраждала енергосистема

Міністр навів цифри, що ілюструють масштаб втрат за роки війни:

  • до 2014 року Україна виробляла 54,5 гігават електроенергії;
  • після повномасштабного вторгнення потужність впала до 32 гігават;
  • цього року, після зимових атак, залишилося всього близько 12 гігават;
  • дефіцит становить 6 гігават, через що по всій країні діють графіки відключень.

"Росіяни знищили або пошкодили понад 80 відсотків українських електростанцій", - додав міністр.

Чи готовий Путін до миру

Шмигаль каже, що хотів би, щоб глава Кремля усвідомив: виграти війну не вдасться, і погодився на мирну угоду вже цієї осені. Однак поки що диктатор не подає жодних сигналів про відмову від своїх вимог до України - а це означає ймовірність ще однієї зими у стані війни.

"Він проллє кров, але він затягне нас у зиму... Це песимістичний сценарій, але мій оптимізм полягає в тому, що ми переживемо цю зиму; ми до неї готові", - сказав Шмигаль.

Чи можливе повітряне перемир’я в Україні перед сезоном холодів

Директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі "Київ24" визнав, що повітряне перемир’я теоретично могло б убезпечити генеруючі потужності напередодні зими, проте на даний момент шансів на таку домовленість практично немає.

За словами Магди, публічні заяви Володимира Путіна свідчать про те, що Кремль, як і раніше, налаштований продовжувати війну й говорити про "перемогу", а не про паузу в бойових діях.

Мирні переговори - новини

Як писав "Главред", у найближчі тижні можуть з’явитися нові можливості для відновлення переговорів між Україною та Росією. У США заявили про підготовку дипломатичних ініціатив, спрямованих на пошук шляхів до завершення війни. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця вважає, що продовження далекобійних ударів по російській території може з часом змусити Кремль повернутися до переговорів про припинення війни.

Тим часом Україна готується до чергової складної зими, яка, за оцінками експертів, може стати найсерйознішим випробуванням з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Про особу: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль - український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року по 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль увійшов до списку 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем’єр-міністру відвели 7-ме місце в рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціативами президентського офісу.

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