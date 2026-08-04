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Росія різко збільшила використання дефіцитних літаків А-50У: у чому причина

Анна Ярославська
4 серпня 2026, 09:02
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Москва перекинула літаки дальнього радіолокаційного виявлення глибше в тил і збільшила кількість чергувань.
Літаки А-50У, ракета Fire Point
Росія підняла майже весь боєздатний парк літаків А-50У / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/firepointofficial

Коротко:

  • РФ різко збільшила кількість вильотів літаків А-50У
  • Літаки перекинули на тилові аеродроми
  • Пік активності становив чотири А-50У одночасно

Країна-агресор Росія різко збільшила використання літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50У та розмістила їх по кількох тилових аеродромах, щоб щільніше контролювати повітряний простір і перехоплювати українські крилаті ракети.

Як пише Мілітарний та аналітики проєкту КіберБорошно, аналіз понад 1600 повідомлень за період з 4 червня по 2 серпня показує чітку динаміку застосування цих літаків.

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У проміжку з 4 по 22 червня А-50У фактично не піднімали для чергування проти України. У цей період фіксували лише згадки про введення в дію відремонтованого літака "47 червоний", а також перельоти за маршрутом Воркута – Оленя.

З 23 червня ситуація змінилася: один літак, переважно вночі, почав діяти над тилом у межах Ульяновської та Самарської областей. Така активність тривала до кінця досліджуваного періоду, склавши близько 60 підйомів.

4 липня А-50У став вирішальним елементом у відбитті атаки українських крилатих ракет.

Змінилася й географія базування. До 4 липня такі літаки працювали переважно з аеродромів Іваново та Ульяновськ, але супротивник припинив активно використовувати ці бази й відвів літаки глибше - на Велике Савіно в Пермі, Оренбург-2 та Челябінськ.

Пікова точка зафіксована 7 липня, коли РФ одночасно підняла в повітря чотири А-50У. За оцінками аналітиків, це майже весь боєздатний парк таких машин.

Чому Москва повернулася до А-50У

Роль цих літаків у відбитті дальніх ударів підтвердилася на практиці: 4 липня саме А-50У відіграв ключову роль під час відбиття атаки українських крилатих ракет. Літак виявляє повітряні цілі на великій відстані та передає дані засобам ППО й авіації, залишаючись одним із центральних ланок управління повітряними операціями.

За короткий час противник пройшов шлях від майже повного простою цих літаків до системних чергувань. Ймовірна мета Москви - посилити контроль над небом і підвищити ефективність виявлення українських засобів ураження.

Росія різко збільшила використання дефіцитних літаків А-50У: у чому причина
​Літак A-50 / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, у лютому 2024 року бійці Головного управління розвідки та Повітряних сил ЗСУ знищили над Азовським морем нову модернізовану версію російського літака-розвідника А50У. Знищення літака стало серйозним ударом для окупантів - таких машин у них одиниці.

У Росії, коментуючи падіння літака А50У, заявили, що на місці катастрофи об’єкта "горить очерет". Літак вони назвали "невизначеним літальним апаратом".

Пізніше в РФ заявили, що впали два "літальні апарати".

Як армія РФ використовує літаки А-50

Літак А-50 є найважливішим елементом розвідувального функціоналу російської армії. Зокрема, саме за його допомогою росіяни фіксують зльоти та переміщення української тактичної авіації, пуски ракет Storm Shadow тощо. Про це у 2024 році заявляв військовий експерт Олександр Коваленко у коментарі LIGA.net.

"Крім того, такі літаки є елементами цілевказівки для тактичної авіації РФ. Під час масштабних ракетних ударів по території України використовується саме інформація з цих літаків", - додав Коваленко.

З огляду на технологічну складність і високу вартість (300–400 мільйонів доларів за штуку) літаків A-50, у росіян цих машин у принципі було небагато – всього дев’ять.

Коваленко додав, що нові літаки цього типу в Росії не виробляють.

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Об источнике: КіберБорошно

КіберБорошно - український волонтерський OSINT-проект (Open Source Intelligence) та однойменний Telegram-канал, що спеціалізується на військовій розвідці з відкритих джерел, геолокації та візуальному аналізі подій у контексті російсько-української війни.

Основні напрямки діяльності:

  • Аналіз супутникових знімків. Дослідженнязмін на місцевості, а також оцінка пошкоджень об’єктів військової та критичної інфраструктури (аеродромів, нафтобаз, складів боєприпасів, систем ППО та мостів) після завдання ударів.
  • Точна геолокація. Визначення географічних координат за фото- та відеоматеріалами з точністю до метра (місця прольотів БПЛА, знищення або переміщення військової техніки, артилерійських прильотів).
  • Оцінка збитків. Незалежна верифікація повідомлень про знищення або пошкодження техніки та об’єктів на основі порівняння кадрів "до" та "після".
  • Картографування. Візуалізація динаміки бойових дій та фіксація змін позицій.

Спільнота складається з незалежних дослідників та аналітиків даних із відкритих джерел.

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