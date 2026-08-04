Трамп анонсував можливе відкриття Ормузької протоки 4 серпня: що про це кажуть в Ірані

Білий дім називає розблокування морського шляху лише першим етапом угоди, тоді як МЗС Ірану заявляє, що жодних переговорів зі США не веде.

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Трамп заявив про можливе повне відкриття Ормузької протоки / Колаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп анонсував повне відкриття протоки 4 серпня

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МЗС Ірану заперечує наявність переговорів

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Тегеран можуть відновити повноцінне судноплавство через Ормузьку протоку вже 4 серпня, а переговори між сторонами просуваються швидко. Про це він повідомив журналістам у Білому домі.

Щодо термінів господар Білого дому висловився максимально конкретно.

"Ми обговорюємо протоку, її відкриття буквально до завтрашнього дня. Повне відкриття", - заявив президент США.

Окремо він торкнувся фінансових умов користування ключовим морським коридором. За словами Трампа, транзит має залишатися безоплатним для всіх суден, а Вашингтон не погодиться на жодні тарифи чи збори, які Тегеран міг би запровадити для перевізників.

Судноплавство - лише перший етап

Розблокування маршруту американський президент розглядає як стартову домовленість, після якої порядок денний зміниться. Наступним пунктом, за його словами, стане іранська ядерна програма.

Трамп наголосив, що Тегеран не повинен здобути ядерну зброю, і назвав нинішній переговорний процес останньою можливістю для іранської сторони уникнути масштабного американського удару.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Тегерані

Офіційні сигнали з іранської сторони суперечать заявам Білого дому. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї напередодні повідомив, що жодних переговорів із Вашингтоном Тегеран зараз не веде.

Домовленостей щодо відкриття Ормузької протоки іранська сторона офіційно також не підтверджувала.

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Як раніше повідомляв Главред, ситуація на Близькому Сході стрімко загострюється. У середу ввечері, 8 липня, Збройні сили США розпочали нову хвилю військових ударів по об'єктах в Ірані. Цей крок став прямою відповіддю на атаку Тегерана на три вантажні судна в акваторії Ормузької протоки.

Нагадаємо, 14 червня Трамп анонсував підписання угоди з Іраном і відкриття Ормузької протоки.

Він зазначав, що документ стане повною протилежністю ядерній угоді часів Барака Обами та має повністю унеможливити створення Іраном ядерної зброї.

Напередодні Іран виступив з ініціативою відкрити Ормузьку протоку і припинити бойові дії, запропонувавши перенести ядерні переговори на пізніший термін. Про це повідомляв Axios з посиланням на американського чиновника та поінформовані джерела.

Водночас Трамп залишився незадоволений цією пропозицією. За інформацією The New York Times, він дав зрозуміти своїм радникам, що план, запропонований Тегераном, не відповідає його очікуванням.

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Про джерело: Білий дім Білий дім - офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

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