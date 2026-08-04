Справжній готель: у гніздо відомих лелек Одарки та Грицька заселилися 8 нових птахів

Кадр із життя найвідомішої лелечої пари України запустив хвилю політичних мемів і жартів у соцмережах.

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Нові жителі гнізда Одарки та Грицька / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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8 лелек одночасно заселилися до гнізда Одарки та Грицька

Під постом українці запустили хвилю мемів і політичних жартів

Український сегмент соцмережі Threads підкорив кумедний та незвичний кадр із життя легендарної лелечої родини. На сторінці "Лелеки Грицька" опублікували світлину прямо зі знаменитої пташиної оселі, де зафіксували справжній аномальний "аншлаг": одразу 8 нових лелек одночасно заселилися до гнізда.

Автор допису лаконічно та з гумором підписав цей кадр: "Такої повної посадки наше гніздо ше не бачило".

Унікальний момент із життя улюбленої багатьма пташиної пари викликав хвилю реакцій та запустив потужний політ фантазії серед користувачів. Коментатори залюбки почали вигадувати власні версії того, що саме зібрало стільки пернатих в оселі Одарки й Грицька.

Абсолютним фаворитом читачів став коментар, у якому пернатим новоселам за допомогою фотошопу домалювали протестні плакати з написом "верніт Федорова" - саме він зібрав найбільшу кількість вподобайок під публікацією.

Фото: скріншот

Не обійшлося й без інших політичних іронічних коментарів: один із дописувачів припустив, що птахи просто "обговорюють призначення Умєрова і перебувають у шоці".

Фото: скріншот

Інші користувачі підійшли до ситуації більш побутово. Хтось охрестив подію справжньою "паті на хаті" (а точніше - у гнізді), де головним діджеєм із кривим дзьобом виступає місцевий чорногуз.

Фото: скріншот

Дописувачі також жартували, що пернаті зібралися на термінову "нараду щодо майбутніх дітей", а деякі навіть поцікавилися, чи знайдеться в цьому щільному графіку посадки ще одне місце для них.

Фото: скріншот

Попри всі жарти та мемні інтерпретації, більшість підписників зійшлася в одному теплому почутті до знаменитої родини, підсумувавши побачене двома простими й щирими словами: "Українська родина".

Дивіться відео про "готель" в гнізді у Одарки, який влаштували нові лелеки:

Лелеки в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, 23 липня гніздо зіркових лелек Одарки та Грицика спорожніло. Лелеченята популярних в Україні птахів вперше разом залишили гніздо.

До цього, на початку червня, у відому лелечому гнізді зіркова пара птахів Грицик та Одарка залишили своїх чотирьох дітей, щоб перевести їх на новий етап дорослішання.

Нагадаємо, у Національному природному парку "Дермансько-Острозький" на Рівненщині вдалося зафіксувати рідкісного чорного лелеку. Птаха помітили під час чергових орнітологічних обліків.

Напередодні стало відомо, що після понад двох десятиліть відсутності білі лелеки знову з’явилися у Чорнобилі. Шестеро птахів обрали для відпочинку дах адміністративної будівлі в центрі міста.

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Про джерело: Лелека Грицько "Лелека Грицько" - це український YouTube‑канал та соціальний медіапроєкт, створений у березні 2023 року, який веде пряму трансляцію з гнізда лелек у Національному природному парку "Пирятинський". Канал має понад 64 тисячі підписників і регулярно показує унікальні кадри життя диких птахів та інших мешканців заплави річки Удай. Окрім трансляцій, автори публікують освітні та природоохоронні відео, організовують збори коштів для підтримки українських військових і співпрацюють із науковцями та місцевими громадами. Проєкт поєднує популяризацію орнітології, екологічну освіту та волонтерську діяльність, завдяки чому став відомим серед широкої аудиторії як один із найцікавіших прикладів онлайн‑спостереження за дикою природою в Україні

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