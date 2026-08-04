Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Справжній готель: у гніздо відомих лелек Одарки та Грицька заселилися 8 нових птахів

Дар'я Пшеничник
4 серпня 2026, 14:40
google news Підпишіться
на нас в Google
Кадр із життя найвідомішої лелечої пари України запустив хвилю політичних мемів і жартів у соцмережах.

Справжній готель: у гніздо відомих лелек Одарки та Грицька заселилися 8 нових птахів
Нові жителі гнізда Одарки та Грицька / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

відео дня
  • 8 лелек одночасно заселилися до гнізда Одарки та Грицька
  • Під постом українці запустили хвилю мемів і політичних жартів

Український сегмент соцмережі Threads підкорив кумедний та незвичний кадр із життя легендарної лелечої родини. На сторінці "Лелеки Грицька" опублікували світлину прямо зі знаменитої пташиної оселі, де зафіксували справжній аномальний "аншлаг": одразу 8 нових лелек одночасно заселилися до гнізда.

Автор допису лаконічно та з гумором підписав цей кадр: "Такої повної посадки наше гніздо ше не бачило".

Унікальний момент із життя улюбленої багатьма пташиної пари викликав хвилю реакцій та запустив потужний політ фантазії серед користувачів. Коментатори залюбки почали вигадувати власні версії того, що саме зібрало стільки пернатих в оселі Одарки й Грицька.

Абсолютним фаворитом читачів став коментар, у якому пернатим новоселам за допомогою фотошопу домалювали протестні плакати з написом "верніт Федорова" - саме він зібрав найбільшу кількість вподобайок під публікацією.

Справжній готель: у гніздо відомих лелек Одарки та Грицька заселилися 8 нових птахів
Фото: скріншот

Не обійшлося й без інших політичних іронічних коментарів: один із дописувачів припустив, що птахи просто "обговорюють призначення Умєрова і перебувають у шоці".

Справжній готель: у гніздо відомих лелек Одарки та Грицька заселилися 8 нових птахів
Фото: скріншот

Інші користувачі підійшли до ситуації більш побутово. Хтось охрестив подію справжньою "паті на хаті" (а точніше - у гнізді), де головним діджеєм із кривим дзьобом виступає місцевий чорногуз.

Справжній готель: у гніздо відомих лелек Одарки та Грицька заселилися 8 нових птахів
Фото: скріншот

Дописувачі також жартували, що пернаті зібралися на термінову "нараду щодо майбутніх дітей", а деякі навіть поцікавилися, чи знайдеться в цьому щільному графіку посадки ще одне місце для них.

Справжній готель: у гніздо відомих лелек Одарки та Грицька заселилися 8 нових птахів
Фото: скріншот

Попри всі жарти та мемні інтерпретації, більшість підписників зійшлася в одному теплому почутті до знаменитої родини, підсумувавши побачене двома простими й щирими словами: "Українська родина".

Дивіться відео про "готель" в гнізді у Одарки, який влаштували нові лелеки:

Лелеки в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, 23 липня гніздо зіркових лелек Одарки та Грицика спорожніло. Лелеченята популярних в Україні птахів вперше разом залишили гніздо.

До цього, на початку червня, у відому лелечому гнізді зіркова пара птахів Грицик та Одарка залишили своїх чотирьох дітей, щоб перевести їх на новий етап дорослішання.

Нагадаємо, у Національному природному парку "Дермансько-Острозький" на Рівненщині вдалося зафіксувати рідкісного чорного лелеку. Птаха помітили під час чергових орнітологічних обліків.

Напередодні стало відомо, що після понад двох десятиліть відсутності білі лелеки знову з’явилися у Чорнобилі. Шестеро птахів обрали для відпочинку дах адміністративної будівлі в центрі міста.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Лелека Грицько

"Лелека Грицько" - це український YouTube‑канал та соціальний медіапроєкт, створений у березні 2023 року, який веде пряму трансляцію з гнізда лелек у Національному природному парку "Пирятинський". Канал має понад 64 тисячі підписників і регулярно показує унікальні кадри життя диких птахів та інших мешканців заплави річки Удай. Окрім трансляцій, автори публікують освітні та природоохоронні відео, організовують збори коштів для підтримки українських військових і співпрацюють із науковцями та місцевими громадами. Проєкт поєднує популяризацію орнітології, екологічну освіту та волонтерську діяльність, завдяки чому став відомим серед широкої аудиторії як один із найцікавіших прикладів онлайн‑спостереження за дикою природою в Україні

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
лелека
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ продовжують наступ у Харківській області, відбиваючи атаки РФ – ISW

ЗСУ продовжують наступ у Харківській області, відбиваючи атаки РФ – ISW

13:34Війна
Після пекельних +40°C почнуться дощі з грозами: коли спека відступить

Після пекельних +40°C почнуться дощі з грозами: коли спека відступить

11:43Синоптик
"Він проллє кров": Шмигаль розкрив підступний план Путіна на зиму

"Він проллє кров": Шмигаль розкрив підступний план Путіна на зиму

10:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україна запропонувала РФ три варіанти перемир'я: в ОП розкрили реакцію Кремля

Україна запропонувала РФ три варіанти перемир'я: в ОП розкрили реакцію Кремля

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сімейного свята за 10 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сімейного свята за 10 с

Помідори дозріють швидше та не тріскатимуться: що треба зробити у серпні

Помідори дозріють швидше та не тріскатимуться: що треба зробити у серпні

Удача обрала фаворитів: три знаки зодіаку отримають заслужену нагороду

Удача обрала фаворитів: три знаки зодіаку отримають заслужену нагороду

Чотири знаки зодіаку залишать чорну смугу позаду: кому усміхнеться удача

Чотири знаки зодіаку залишать чорну смугу позаду: кому усміхнеться удача

Останні новини

15:55

"Напевно, карма": після ударів ЗСУ обміліло Білгородське водосховище

15:45

Що потрібно зробити з унітазом перед від'їздом на кілька днів - лайфхак

15:38

Кінець світу 12 серпня: три події співпадуть вперше за довгі роки

15:25

Меган Маркл 45 років: хто з членів королівської родини не привітає герцогиню

15:00

5 серпня — День Євстигніва: що можна і не можна робити у свято

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
14:40

Справжній готель: у гніздо відомих лелек Одарки та Грицька заселилися 8 нових птахівВідео

14:20

Салат з капусти на зиму "Літо в банці": простий рецепт

14:12

Росіяни у Криму скаржаться на окупантів, які використовують їх як "живий щит"

14:01

Чому не можна витирати сидіння унітазу папером: помилка у прибиранні

Реклама
13:34

ЗСУ продовжують наступ у Харківській області, відбиваючи атаки РФ – ISW

13:28

Лорак готується вислати свою дочку з Росії: що зробила зрадниця

13:22

"Як у Північній Кореї": у мережі віруситься відео Путіна з дітьми

12:51

У РФ померла зірка кіно та серіалів: їй було 56 років

12:45

Премія книжкових блогерів визначила п’ять найобговорюваніших перекладних книжок в Україні

12:45

"Мамина квіточка": Валерій Харчишин заінтригував прихильників своїм зверненням

12:44

Мають менше 5 носіїв: названо найрідкісніші українські прізвища

12:31

Без тріщин і бруду під нігтями: три засоби допоможуть врятувати руки після роботи на городіВідео

12:15

Давнє українське слово "каркоші": що воно насправді означає

11:43

Після пекельних +40°C почнуться дощі з грозами: коли спека відступить

11:11

Як правильно мити овочі влітку: експерти сказали, що додати у воду

Реклама
11:06

Що приготувати з квіток кабачків: незвичайний делікатес, про який знають не всіВідео

11:04

Китайський гороскоп на завтра 5 серпня: Мавпам — перешкоди, Зміям — турбота

10:50

"Він проллє кров": Шмигаль розкрив підступний план Путіна на зиму

10:44

Удача обрала фаворитів: три знаки зодіаку отримають заслужену нагороду

10:39

РФ готує масштабний наступ на "Фортечний пояс" Донеччини за сценарієм Покровська - ISW

09:52

На Україну може чекати найсуворіша зима з початку повномасштабної війни - CNBC

09:40

Схожий на американський F-117 Nighthawk: під час удару по Уфі помітили загадковий дрон

09:20

Гороскоп Таро на завтра, 5 серпня: Скорпіону — жаль, Леву — жодних компромісів

09:19

"Тіла дітей дістали з-під завалів": РФ вдарила по Сумах шістьма КАБамиФото

09:02

Росія різко збільшила використання дефіцитних літаків А-50У: у чому причина

08:23

Трамп анонсував можливе відкриття Ормузької протоки 4 серпня: що про це кажуть в Ірані

07:56

Війна увійшла в небезпечну спіраль: у Трампа є шанс зупинити війну в Україні — NYT

07:23

Нова хвиля мобілізації: Невзлін заявив про підготовку КремляПогляд

07:00

Дрони завдали удару по Санкт-Петербургу та Підмосков’ю: горять склади WildberriesВідео

05:46

Гороскоп на завтра, 5 серпня: Тельцям - радість, Левам - зміни

05:11

Туалетний папір незабаром може зникнути з вбиралень: що його замінить

04:30

Чотири знаки зодіаку залишать чорну смугу позаду: кому усміхнеться удача

04:09

Ще не пізно: 20 овочів, які потрібно посіяти в серпні, щоб збирати врожай до зимиВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сімейного свята за 10 с

03:34

Сумісність Діви за гороскопом: три знаки, з якими складеться ідеальний союз

Реклама
03:11

Що означає чудернацьке українське слово "проциндрити": коли його варто вживати

02:54

Стиглий кавун можна визначити за кілька секунд: які ознаки видають солодкий плід

01:34

Україна ввела санкції проти постачальників деталей для балістики РФ - список

00:53

"Ніколи не вступимо": Залужний зробив заяву про майбутнє України в НАТО

00:05

Fire Point готує "Фламінго" до нового турбореактивного двигуна

03 серпня, понеділок
23:17

Іран готував удари по трьох об'єктах в Україні: в Тегерані зробили заяву

23:08

Нумерологи назвали день народження, який приносить найбільше випробувань

22:42

"Єдине, що нас врятує": Буданов зробив обнадійливу заяву про наступну зиму

22:16

Гроші тектимуть рікою: які чотири знаки зодіаку розбагатіють після 4 серпня

22:02

"На тлі нескінченних спекуляцій": Аріана Гранде візьме паузу у кар'єрі

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти