Війна увійшла в небезпечну спіраль: у Трампа є шанс зупинити війну в Україні — NYT

І Україна, і Росія виснажені й потребують швидкого завершення конфлікту, а важелі впливу залишаються лише у Вашингтона.

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Якщо війна припиниться зараз, і Київ, і Москва оголосять про перемогу - NYT / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Припинення бойових дій зараз дало б обом привід для "перемоги"

Війна між Україною та Росією увійшла в "небезпечну спіраль ескалації", а вікно для повернення США до активної дипломатії може закритися вже найближчим часом. І Володимир Зеленський, і Володимир Путін за останні місяці дали зрозуміти, що зацікавлені у поверненні Вашингтона до інтенсивних мирних переговорів, повідомляє The New York Times.

Ключовий аргумент на користь негайного втручання - характер бойових дій останніх місяців. Завдяки високоефективним ударам углиб території РФ Україна змусила росіян відчути наслідки війни далеко від лінії фронту. Кремль намагається заспокоїти населення, побоюючись деморалізації суспільства, і водночас погрожує Києву відповіддю на "терористичні атаки".

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Ці погрози не обмежуються риторикою. Росія стрімко нарощує повітряні атаки на українські міста та критичну інфраструктуру, вичерпуючи запаси ракет-перехоплювачів.

Занепокоєння зростає й у Європі, де російські дрони та ракети регулярно порушують повітряний простір інших держав. Кремль неодноразово погрожував відповідними заходами європейським країнам за допомогу Україні.

Ресурси на межі: чому конфлікт "дозрів" до врегулювання

Обидві сторони, на думку видання, потребують якнайшвидшого завершення бойових дій - і причини у кожної свої. Києву не вистачає людей для мобілізації, а тривалість війни безпосередньо впливає на те, чи повернуться додому мільйони українців з-за кордону.

"Тривалий конфлікт лише збільшуватиме витрати на відновлення, які вже сягають сотень мільярдів доларів", - йдеться у публікації.

У Росії - власний демографічний провал і дедалі серйозніші труднощі з комплектуванням військ. Ціна війни для Москви теж зростає.

"Економічні витрати стрімко зростають і стають дедалі помітнішими в міру уповільнення економіки", - пише NYT.

Обидві сторони могли б оголосити перемогу

Чим довше триває війна, тим похмурішими виглядають перспективи для всіх учасників. Однак припинення бойових дій саме зараз дало б і Києву, і Москві можливість представити результат як власний успіх.

"Зеленський міг би справедливо заявити, що зберіг те, що найцінніше для українців: їхню незалежність, суверенітет і європейські прагнення. Путін міг би вихваляти успіх Росії у зриві зусиль Заходу завдати їй стратегічної поразки та у "визволенні" мільйонів росіян на сході України від того, що він зображує як "неонацистський режим" у Києві", - йдеться в матеріалі.

При цьому необхідні важелі впливу на ситуацію є лише у Вашингтона.

Видання радить Трампу негайно відправити своїх посланців спочатку до Києва, а потім - на переговори до Москви: прориву очікувати не варто, але таке втручання допоможе поступово зменшувати розрив між позиціями сторін.

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, у найближчі тижні можуть з’явитися нові можливості для відновлення переговорів між Україною та Росією. У США заявили про підготовку дипломатичних ініціатив, спрямованих на пошук шляхів до завершення війни. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

Заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця вважає, що продовження далекобійних ударів по російській території може з часом змусити Кремль повернутися до переговорів про припинення війни.

28 липня Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Двостороння зустріч Зеленського і Трампа відбулася в Білому домі за закритими дверима, без представників ЗМІ.

За даними журналістів, Трамп і Зеленський розглянули варіанти досягнення мирної угоди та питання довгострокового співробітництва у сфері оборони, зокрема можливе надання Україні дозволів на виробництво американської зброї.

У Трампа є два сценарії завершення війни - експерт

Дональд Трамп обиратиме між двома сценаріями завершення російсько-української війни, орієнтуючись на проміжні вибори в США в листопаді. Про це в коментарі 24 Каналу заявив голова Міжнародного інституту досліджень безпеки Олексій Буряченко.

Сценарій №1. Скоординований тиск США, України та європейців на Путіна.

"Згідно з першим сценарієм, США тиснуть на Росію разом з Україною та європейцями, змушуючи Путіна сісти за стіл переговорів на справедливих умовах. Ці умови запропонували і Україна, і європейці. Тоді Трамп міг би продемонструвати зрозумілий політичний результат перед проміжними виборами, і це було б реалізовано чесно, зокрема за допомогою інструментів гарантій безпеки", - зазначив він.

За словами Буряченка, цей варіант є прийнятним для України, але вимагає серйозної роботи з боку США та європейських партнерів, зокрема щодо обмеження експорту російського газу та нафти. Чи готові до цього Вашингтон і Брюссель на тлі загострення енергетичної кризи - залишається відкритим питанням.

Сценарій №2. США постійно перебуватимуть у переговорному процесі, отримуючи пропозиції від Росії й водночас підтримуючи діалог з Україною.

"Такий варіант дав би змогу Трампу показати своїм виборцям, насамперед республіканцям, що він не відмовляється від обіцянки завершити війну в Україні. Однак реальних кроків до завершення війни він би не робив, тому що пріоритет залишався б за Близьким Сходом", - підкреслив експерт.

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