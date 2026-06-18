"Він повернувся": Джолі зробила заяву про розлучення з Піттом

Голлівудська актриса поділилася особистими роздумами щодо свого життя після розлучення.

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Анджеліна Джолі зізналася у таємниці / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яку заяву зробила Джолі

Яка роль її дітей

"Бойовий дух" Анджеліни Джолі повернувся аж майже через десять років після розлучення з колишнім чоловіком Бредом Піттом.

"Гадаю, мій бойовий дух нарешті повернувся", — поділилася актриса в інтерв’ю, яке цитує Page Six.

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52-річна актриса зізналася, що "на якийсь час втратила його", додавши, що "він трохи стих".

Анджеліна Джолі важко переживала розлучення / фото: ua.depositphotos.com

Джолі подякувала своїм шістьом дітям від Пітта — Меддоксу, Паксу, Захарі, Шило та близнюкам Ноксу й Вів’єн — за допомогу в поверненні до себе.

"Я повертаюся до нормального життя багато в чому завдяки моїм дітям, які тепер стали старшими, та їхній підтримці", — пояснила вона, говорячи про свою "дуже підтримуючу" родину.

Діти Джолі вже виросли / фото: ua.depositphotos.com

Зокрема, її діти хочуть, щоб Джолі "виходила з дому й займалася різними справами" — особливо досліджувала "ті аспекти своєї особистості, які, можливо, раніше були для неї недоступними".

"Моїм дітям майже всім по 18, тому тепер вони хочуть бачити, як я подорожую світом", — додала зірка "Малефісенти". "Вони знають мене краще за всіх, і я їм досі подобаюся, а це про багато що говорить", — додає вона.

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Про особу: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі — американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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