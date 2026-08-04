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"Мамина квіточка": Валерій Харчишин заінтригував прихильників своїм зверненням

Віталій Кірсанов
4 серпня 2026, 12:45
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Музикант, який раніше не раз зізнавався у своїй любові до садівництва, цього разу позував серед високих соняшників.
Валерій Харчишин заінтригував уболівальників своїм зверненням
Валерій Харчишин заінтригував фанатів своїм зверненням / колаж: Главред, фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Коротко:

  • Харчишин обрав невимушений образ для фотосесії
  • Фотографії швидко зібрали безліч реакцій у соцмережах

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин поділився з шанувальниками новими літніми знімками, зробленими на полі квітучих соняшників, і заодно нагадав про майбутні концерти.

Музикант, який раніше не раз зізнавався у любові до садівництва, цього разу позував серед високих соняшників. Для фотосесії в Instagram він обрав невимушений образ і з посмішкою сфотографувався на тлі яскравих літніх пейзажів.

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Публікацію артист супроводив жартівливим зверненням, яке одразу привернуло увагу підписників. За допомогою фірмового гумору Харчишин не тільки передав літній настрій, а й запросив шанувальників на майбутні виступи.

"Мамина квіточка чекає на зустріч з вами на концертах", - написав музикант.

Фотографії швидко зібрали безліч реакцій у соцмережах. Шанувальники високо оцінили самоіронію артиста та атмосферу літньої фотосесії. Багато хто також зізнався, що після публікації ще більше чекає на можливість побачити гурт "Друга Ріка" наживо.

Валерій Харчишин
Валерій Харчишин / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

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Про особу: Валерій Харчишин

Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974 р., Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".

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