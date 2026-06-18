"Гарний чортяка": Галкін покрасувався у свої 50 і змусив зірок обімліти

Артист розкішно святкує своє 50-річчя.

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Максим Галкін — день народження / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

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Максим Галкін відзначив 50-річчя

Як гуморист виглядає зараз

Популярний російський артист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення, святкує своє 50-річчя. На честь свята гуморист не поскупився на розкішні фотографії в Instagram, які захопили зірок шоу-бізнесу.

Галкін опублікував цілу добірку знімків, демонструючи, що підходить до нового життєвого рубежу у чудовій формі. Максим постав перед шанувальниками в елегантних образах у стилі old money. Стримані кольори та витончені фасони чудово підкреслили його зовнішність і прекрасну фізичну форму.

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"50", — коротко підписав фотографії Галкін.

Максим Галкін — вік / фото: instagram.com, Максим Галкін

Знімки іменинника викликали справжній фурор серед українських і російських зірок. Вони разом із шанувальниками обсипали Максима компліментами та привітаннями з днем народження. Серед них відзначилися Віра Брежнєва, Світлана Лобода, Крістіна Орбакайте та Семен Слєпаков. Також публікацію лайкнула легендарна українська співачка Софія Ротару.

Крістіна Орбакайте привітала Максима Галкіна / скрін з Instagram

Світлана Лобода привітала Максима Галкіна / скрін з Instagram

Віра Брежнєва привітала Максима Галкіна / скрін з Instagram

Не залишилися осторонь і шанувальники Максима. Вони подякували йому за підтримку України та, як завжди, захопилися його чудовим зовнішнім виглядом.

"Найкращі 50 років, які я бачила! З днем народження"

"Захоплення, повага та вдячність Вам, Вашій позиції та Вашому мистецтву! І з нетерпінням чекаємо на Ваші нові концерти! Поки що у Стокгольмі (для мене це буде вже третій), а надалі, сподіваємося, і в моїй Україні!"

Максим Галкін — як виглядає зараз / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Машина"

"Максиме, наші там у Москві вас привітали"

"Гарний чортяка! З днем народження!"

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярний український виконавець Павло Зібров поділився з шанувальниками в Instagram сумною новиною — пішла з життя його улюблена собака на прізвисько Габбі. Співак важко переживає цю втрату.

Також Наталія Валевська відверто зізналася, що свого часу позичила значну суму у продюсера Ігоря Кондратюка. За словами артистки, Кондратюк простягнув їй руку допомоги саме тоді, коли її родині терміново знадобилися гроші на купівлю квартири.

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Про персону: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

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