"Гарний чортяка": Галкін покрасувався у свої 50 і змусив зірок обімліти

Ви дізнаєтеся:
- Максим Галкін відзначив 50-річчя
- Як гуморист виглядає зараз
Популярний російський артист Максим Галкін, який активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення, святкує своє 50-річчя. На честь свята гуморист не поскупився на розкішні фотографії в Instagram, які захопили зірок шоу-бізнесу.
Галкін опублікував цілу добірку знімків, демонструючи, що підходить до нового життєвого рубежу у чудовій формі. Максим постав перед шанувальниками в елегантних образах у стилі old money. Стримані кольори та витончені фасони чудово підкреслили його зовнішність і прекрасну фізичну форму.
"50", — коротко підписав фотографії Галкін.
Знімки іменинника викликали справжній фурор серед українських і російських зірок. Вони разом із шанувальниками обсипали Максима компліментами та привітаннями з днем народження. Серед них відзначилися Віра Брежнєва, Світлана Лобода, Крістіна Орбакайте та Семен Слєпаков. Також публікацію лайкнула легендарна українська співачка Софія Ротару.
Не залишилися осторонь і шанувальники Максима. Вони подякували йому за підтримку України та, як завжди, захопилися його чудовим зовнішнім виглядом.
"Найкращі 50 років, які я бачила! З днем народження"
"Захоплення, повага та вдячність Вам, Вашій позиції та Вашому мистецтву! І з нетерпінням чекаємо на Ваші нові концерти! Поки що у Стокгольмі (для мене це буде вже третій), а надалі, сподіваємося, і в моїй Україні!"
"Машина"
"Максиме, наші там у Москві вас привітали"
"Гарний чортяка! З днем народження!"
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Про персону: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
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