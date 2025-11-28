Розкішна Селін Діон зробила рідкісний коментар про своє здоров'я

Селін Діон хворіє довгий час, але порадувала шанувальників новим відео.

https://glavred.net/starnews/roskoshnaya-selin-dion-sdelala-redkiy-kommentariy-o-svoem-zdorove-10719533.html Посилання скопійоване

Селін Діон показалася в новому відео / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Як зараз виглядає Селін Діон

Що вона повідомила

Легендарна канадська співачка Селін Діон, яка у 2022 році поставила на паузу громадське життя і кар'єру через рідкісний неврологічний розлад, синдром м'язової скутості, потішила шанувальників новим відео.

Селін Діон виглядала щасливою і здоровою у своєму останньому пості в Instagram, побажавши підписникам щасливого Дня подяки.

відео дня

"Дорогі друзі! Сьогоднішній день - прекрасне нагадування про те, що потрібно сповільнитися, зробити глибокий вдих і подякувати", - почала вона відео в четвер, дивлячись прямо в камеру.

"Є щось неймовірно сильне у зустрічах з коханими людьми, чи то за столом, чи то телефоном, чи то просто в глибині душі", - каже розкішна Селін.

"Я так вдячна своїй сім'ї і нашим спільним миттєвостям, які так багато значать для мене. Нехай ваш День подяки буде наповнений радістю, миром і вдячністю за все. Навіть за дрібниці. Щасливого Дня подяки від мене і моєї сім'ї... вам і вашим близьким", - завершила вона.

Селін Діон хворіє довгий час / ua.depositphotos.com

Співачка підписала пост таким повідомленням: "Бажаю всім прекрасного і мирного Дня подяки! Нехай ваш день буде наповнений любов'ю, вдячністю і дорогоцінними моментами з найдорожчими вам людьми".

Селін Діон виглядає шикарно / Фото Instagram/celinedion

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав про Кейт Міддлтон, яка продемонструвала свій новий образ. На початку цього місяця принцеса Уельська з'явилася в Центрі Анни Фрейд у Лондоні, продемонструвавши свої нові меліровані пасма і сильну худорлявість.

Раніше також російська співачка Слава, у якої нещодавно помітили проблеми з психічним здоров'ям, поскандалила зі співачкою-путіністкою Ларисою Доліною, яка також ненавидить Україну, як її психічно-нестабільна колега.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Селін Діон Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис. Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу. Одна з найбільш високооплачуваних співачок світу (за версією Forbes 2017 і 2018 років) і найбільш продавана з усіх канадських виконавців. Меццо-сопрано з діапазоном у п'ять октав.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред