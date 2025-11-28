Розкішна Селін Діон зробила рідкісний коментар про своє здоров'я

Коротко:
- Як зараз виглядає Селін Діон
- Що вона повідомила
Легендарна канадська співачка Селін Діон, яка у 2022 році поставила на паузу громадське життя і кар'єру через рідкісний неврологічний розлад, синдром м'язової скутості, потішила шанувальників новим відео.
Селін Діон виглядала щасливою і здоровою у своєму останньому пості в Instagram, побажавши підписникам щасливого Дня подяки.
"Дорогі друзі! Сьогоднішній день - прекрасне нагадування про те, що потрібно сповільнитися, зробити глибокий вдих і подякувати", - почала вона відео в четвер, дивлячись прямо в камеру.
"Є щось неймовірно сильне у зустрічах з коханими людьми, чи то за столом, чи то телефоном, чи то просто в глибині душі", - каже розкішна Селін.
"Я так вдячна своїй сім'ї і нашим спільним миттєвостям, які так багато значать для мене. Нехай ваш День подяки буде наповнений радістю, миром і вдячністю за все. Навіть за дрібниці. Щасливого Дня подяки від мене і моєї сім'ї... вам і вашим близьким", - завершила вона.
Співачка підписала пост таким повідомленням: "Бажаю всім прекрасного і мирного Дня подяки! Нехай ваш день буде наповнений любов'ю, вдячністю і дорогоцінними моментами з найдорожчими вам людьми".
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав про Кейт Міддлтон, яка продемонструвала свій новий образ. На початку цього місяця принцеса Уельська з'явилася в Центрі Анни Фрейд у Лондоні, продемонструвавши свої нові меліровані пасма і сильну худорлявість.
Раніше також російська співачка Слава, у якої нещодавно помітили проблеми з психічним здоров'ям, поскандалила зі співачкою-путіністкою Ларисою Доліною, яка також ненавидить Україну, як її психічно-нестабільна колега.
Вас також може зацікавити:
- На тлі невиліковної хвороби: Селін Діон викликала фурор своїм виступом
- Скандал Олімпіади 2024: живий виступ Селін Діон назвали фейком
- Тяжкохвора Селін Діон виступить на Євробаченні-2025 у Базелі - ЗМІ
Про персону: Селін Діон
Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис.
Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.
Одна з найбільш високооплачуваних співачок світу (за версією Forbes 2017 і 2018 років) і найбільш продавана з усіх канадських виконавців. Меццо-сопрано з діапазоном у п'ять октав.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред