Софі Лорен несподівано вийшла на публіку - як виглядає 91-річна легенда

Софі Лорен засяяла на весіллі сина.

https://glavred.net/starnews/sofi-loren-neozhidanno-vyshla-na-publiku-kak-vyglyadit-91-letnyaya-legenda-10703831.html Посилання скопійоване

Софі Лорен з'явилась на публіці / колаж: Главред, фото: imdb.com

Ви дізнаєтесь:

Знаменита акторка Софі Лорен з'явилась на публіці

Як виглядає зірка в 91 рік

Легендарна акторка Софі Лорен вперше після тривалого усамітнення відвідала весілля свого сина, Карло Понті-молодшого, який одружився з фітнес-тренеркою Маріам Шарманашвілі. Фотографії з церемонії наречена опублікувала у своєму Instagram.

Для Карло та Маріам це була вже друга церемонія: раніше пара одружилася на батьківщині нареченої в Грузії. Обмін шлюбними обітницями відбувся у монастирі Самтавро — об’єкті культурної спадщини ЮНЕСКО. Оскільки 91-річна Софі Лорен не змогла бути присутньою на грузинській церемонії, молодята організували повторне святкування у Женеві.

відео дня

Софі Лорен на весіллі сина / фото: instagram.com, mariamsharmanashvili

Софі Лорен відвідала офіційний розпис, що відбувся 30 вересня, та зробила чимало фото з молодятами. На світлинах помітно, що, незважаючи на поважний вік, акторка виглядає чудово та стежить за своєю зовнішністю. Софі була щаслива побачити сина у статусі нареченого та особисто привітати пару.

Для святкового дня наречена обрала елегантну сукню без бретелей, а наречений — класичний костюм із краваткою та бутоньєркою.

Син Софі Лорен з нареченою / фото: instagram.com, mariamsharmanashvili

Пара вже виховує дітей від попередніх стосунків: Карло має двох дітей, а Міріам — сина. Судячи з опублікованих фото, чоловік і дружина успішно налагодили взаємини зі своїми нащадками: він знайшов спільну мову з сином Міріам, а вона — із донькою та сином Карло. Раніше закохані зазначали, що діти лише збільшують їхню близькість та зміцнюють сімейні зв’язки.

Син Софі Лорен з дітьми / фото: instagram.com, mariamsharmanashvili

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відомий італійський співак Аль Бано Каррізі опублікував рідкісне фото акторки Софі Лорен, яка останнім часом майже не з’являється на публіці. На знімку, підписаному "З великою Софі Лорен", також був відомий колекціонер автомобілів Даніель Ізелі.

Також італійська акторка Софі Лорен перенесла екстрену операцію. Зірка потрапила до лікарні після невдалого падіння у своєму швейцарському будинку. Ікона італійського кіно впала у ванній та отримала кілька переломів стегна.

Вас може зацікавити:

Про персону: Софі Лорен Софі Лорен - італійська актриса, модель, співачка, автобіографка, повідомляє Вікіпедія. Найвідомішу роль у кар'єрі зіграла у стрічці режисера Вітторіо де Сіка "Чочара" (1960). За неї була визнана найкращою акторкою на Каннському кінофестивалі, отримала "Оскар" і безліч інших міжнародних кінонагород.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред