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Меган Маркл викрили в копіюванні Памели Андерсен: що з'явилося у дружини Гаррі

Олена Кюпелі
25 лютого 2025, 12:37оновлено 25 лютого, 14:56
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Тепер головні фанати обох зірок порівнюватимуть і самі шоу.
Меган Маркл і Памела Андерсен стали дуже схожі в новому шоу
Меган Маркл і Памела Андерсен стали дуже схожі в новому шоу / Колаж Главред, скріншот Nertflix, Flavour Network

Ви дізнаєтеся:

  • У чому схожість двох програма Маркл і Андерсен
  • Кого підозрюють у плагіаті

Уважні шанувальники відзначили разючу схожість між новим шоу Меган Маркл на Netflix і кулінарним серіалом Памели Андерсон на Food Network Canada.

Як пише видання Page Six, на вихідних користувачі мережі звинуватили Маркл у "копіюванні" серіалу Андерсон "Pamela's Cooking With Love" своїм новим шоу "With Love, Meghan" - починаючи з назви.

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Крім схожих назв, вони також відзначили майже ідентичні концепції, мову і загальну естетику трейлерів.

Тизер програми Андерсон про стиль життя був випущений у жовтні 2024 року, майже за три місяці до того, як Маркл випустила свій перший рекламний ролик.

Трейлер зірки "Рятувальників Малібу" починається з уривків, де вона переглядає сад і сміється на своїй сільській кухні.

"Я люблю готувати", - каже вона в хвилинному превью. "Я просто завжди хотіла вивести все на новий рівень".

Аналогічно, герцогиня Сассекська готує і збирає свіжі продукти в перших хвилинах свого трейлера "З любов'ю, Меган".

"Мені завжди подобалося брати щось досить звичайне і підносити його", - заявляє Маркл, як і вступна заява Андерсон.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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Хто така Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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