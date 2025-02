Меган Маркл викрили в копіюванні Памели Андерсен: що з'явилося у дружини Гаррі

Тепер головні фанати обох зірок порівнюватимуть і самі шоу.

Меган Маркл і Памела Андерсен стали дуже схожі в новому шоу / Колаж Главред, скріншот Nertflix, Flavour Network

Уважні шанувальники відзначили разючу схожість між новим шоу Меган Маркл на Netflix і кулінарним серіалом Памели Андерсон на Food Network Canada.

Як пише видання Page Six, на вихідних користувачі мережі звинуватили Маркл у "копіюванні" серіалу Андерсон "Pamela's Cooking With Love" своїм новим шоу "With Love, Meghan" - починаючи з назви.

Крім схожих назв, вони також відзначили майже ідентичні концепції, мову і загальну естетику трейлерів.

Тизер програми Андерсон про стиль життя був випущений у жовтні 2024 року, майже за три місяці до того, як Маркл випустила свій перший рекламний ролик.

Трейлер зірки "Рятувальників Малібу" починається з уривків, де вона переглядає сад і сміється на своїй сільській кухні.

"Я люблю готувати", - каже вона в хвилинному превью. "Я просто завжди хотіла вивести все на новий рівень".

Аналогічно, герцогиня Сассекська готує і збирає свіжі продукти в перших хвилинах свого трейлера "З любов'ю, Меган".

"Мені завжди подобалося брати щось досить звичайне і підносити його", - заявляє Маркл, як і вступна заява Андерсон.

Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

