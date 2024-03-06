Крах шлюбу: союз принца Гаррі та Меган Маркл під загрозою

Союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною.

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У принца Гаррі та Меган Маркл почалися проблеми / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл усіма силами запевняють громадськість у тому, що в них все добре складається в США. Але, останнім часом, це викликає сумніви.

Експерт з королівської сім'ї Том Квінн розповів виданню Mirror, що шлюб Гаррі та Меган опинився під серйозною загрозою.

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Громадські опитування показують, що відтоді, як зіркове подружжя перебралося до США, їхній рейтинг популярності постійно знижується. І тільки скандали, які постійно відбуваються навколо них, трохи покращують ситуацію.

Експерт вважає, єдине, що цікаво громадськості в цій парі - це їхній зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття. І жодні бізнес-затії не принесуть результатів.

А головне, як сказав Квінн, якщо Гаррі не зможе себе реабілітувати, як член королівської сім'ї, то і Маркл втратить до нього інтерес, що призведе до краху їхнього шлюбу. Меган все-таки виходила заміж за принца.

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали в США.

Додамо, Букінгемський палац розкритикував ідею про те, що принц Гаррі коли-небудь повернеться до королівської сім'ї. А все через те, що принц з дружиною публічно склали обов'язки в 2020 році.

Нагадаємо, принц Гаррі все ще відчуває неприязнь до своєї мачухи - королеви Камілли. І коли принц відвідував свого онкохворого батька в Лондоні, не хотів бути з королевою в одній кімнаті.

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