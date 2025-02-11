У шоці: принц Гаррі серйозно налякав Меган Маркл

Принц Гаррі публічно підставив Меган Маркл.

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Принц Гаррі жорстко пожартував над Меган Маркл / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Коротко:

Що придумав принц Гаррі

Як відреагувала Меган Маркл

Меган Маркл була приголомшена, коли принц Гаррі пожартував, що вона співатиме під час заходу Invictus Games 2025 у понеділок.

Щорічний конкурс почався з того, що Майкл Бубле виконав свою знамениту пісню "Feeling Good", а потім він представив герцога Сассекського на сцені у Вістлері, пише Page Six.

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"Слава богу, Майкл Бубле співав. Можете собі уявити, що Майкл Бубле вийшов сюди, і він сказав: "Знаєш, я не прийшов сюди співати". Я такий: "Ну, а навіщо ти тут?" - пожартував Гаррі, згідно з відео, опублікованим на X.

Потім 40-річний чоловік подякував пораненим, постраждалим і хворим військовослужбовцям, як чинним, так і ветеранам, які брали участь в іграх, перш ніж висловити свою подяку Вістлеру за те, що він їх прийняв.

Перш ніж закінчити свою промову, Гаррі запросив свою дружину приєднатися до нього на сцені, на превелике задоволення публіки.

"Іди сюди", - сказав Гаррі, енергійно запрошуючи Маркл на подіум.

Колишня актриса "Форс-мажорів", одягнена в біле пухове пальто і чорний капелюх, посміхнулася і помахала рукою глядачам, під вибухи оплесків.

"А тепер вона співатиме", - оголосив Гаррі, коли у Маркл відвисла щелепа.

Махнувши руками "ні", вона швидко відвернулася в збентеженні.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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