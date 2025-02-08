Трамп зробив заяву про депортацію принца Гаррі зі США і назвав Меган "жахливою"

Імміграційний статус Гаррі є предметом судового позову у Вашингтоні.

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Принцу Гаррі можливо доведеться повернутися до Британії / Колаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, realdonaldaldtrump

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Трамп пожалів принца Гаррі

Дав прізвисько його дружині Меган

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує депортувати принца Гаррі зі США на тлі судової тяганини щодо його імміграційного статусу.

"Я не хочу цього робити", - заявив Трамп у п'ятницю. "Я залишу його в спокої. У нього і так достатньо проблем із дружиною. Вона жахлива", - цитує його The Daily Mail.

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Імміграційний статус Гаррі є предметом судового позову у Вашингтоні. Консервативний аналітичний центр Heritage Foundation стверджує, що він міг приховати вживання заборонених наркотиків, через що йому мали відмовити у видачі візи США.

У своїх мемуарах "Запасний" він докладно розповів, як кілька разів вживав кокаїн у підлітковому віці та експериментував із канабісом і грибами.

Heritage послався на його власні зізнання у своєму позові проти Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), коли воно прагнуло розкрити записи про візу Гаррі. Воно припустило, що попередник Трампа, демократ Джо Байден, надав Гаррі привілейований режим, коли той переїхав до Каліфорнії після "Мегзіта", коли він і Меган повністю відмовилися від королівських обов'язків.

Аналітичний центр раніше намагався домогтися розкриття візових документів Гаррі через Митну і прикордонну службу США, яка заявила, що для їхнього розкриття необхідний дозвіл герцога Сассекського.

Це рішення Трампа - зміна поглядів. Раніше в березні минулого року передбачалося, що він може депортувати герцога.

Державний департамент США заявляє, що обвинувальні вироки за злочини, пов'язані з наркотиками, можуть позбавити заявників права на отримання візи.

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Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

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Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали у США, повідомляє Вікіпедія.

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